Sanremese-Ligorna: parola agli allenatori, Andreoletti:" Vittoria mai in discussione ", Monteforte:" Non raccogliamo ciò che seminiamo" (video)

Una vittoria da big. Senza strafare ma senza soffrire. Così va sintetizzato il 2-0 della Sanremese sul Ligorna che proietta i biancoazzurri al terzo posto in classifica. La copertina è tutta per Gagliardi: ‘Re Giorgio’ , come amano chiamarlo i tifosi, si è preso la scena con due gol da cecchino, dopo una prima mezz’ora sottotono. Per il ‘10’ matuziano si tratta della seconda doppietta in meno di un mese e le reti numero 5 e 6, tra campionato e coppa.

La partita di oggi non ha offerto grandi spunti. La seconda panchina di fila per Anastasia, ancora rimpiazzato egregiamente da Nouri come esterno alto; Giacchino titolare che ‘causa’ l’arretramento di Valagussa al centro della difesa e lo spostamento di capitan Bregliano a terzino destro, sono gli accorgimenti iniziali di Mister Andreoletti.

Come accaduto già contro l’Imperia, i biancoazzurri decidono la partita a cavallo dell’intervallo quando innestano la marcia superiore. Oggi Gagliardi l’ha sbloccata (minuto 34) con un bel diagonale per consentire un riposo più tranquillo e, poi, ha dato il colpo di grazia al match all’ottavo della ripresa. Un altro paio di occasioni poi legittimano la superiorità della Sanremese. Insomma, uno-due che manda al tappeto l’avversario poi gestione senza patire le pene dell’inferno contro un Ligorna più debole ma sempre concentrato.

Come sottolineato da Mister Monteforte nel post-gara:” Ce la siamo giocata, poi vedo entrare dalla panchina giocatori come Anastasia ...” , il suo collega ponentino ha davvero tante frecce nella propria faretra, da utilizzare anche a match in corso.

A proposito, il Ligorna è squadra organizzata e, con le sue idee di gioco, legittima la posizione a metà della graduatoria. Sarà un avversario ostico per molte squadre ma fermare la Sanremese degli ultimi tempi è missione quasi (soltanto il Varese è riuscito) impossibile: 15 punti nelle ultime sei gare.