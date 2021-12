Dopo la bella vittoria per 2-0 della Sanremese sul Ligorna, hanno parlato Giorgio Gagliardi e Simone Giacchino.

'Re Giorgio' , come amano, chiamarlo i tifosi, è arrivato a quota 6 reti in stagione firmando la seconda doppietta in meno di un mese, dopo quella contro il Prato.

Giacchino (classe 2003) è invece uno dei tanti prospetti che si stanno mettendo in luce nella formazione di Andreoletti.

Ecco le loro dichiarazioni nel post-partita: