Calcio, Eccellenza. L'Ospedaletti cade in dieci uomini sul campo dell'Arenzano, Maiano: “Brutta parentesi, ora si volta pagina”

Domenica complicata per l’Ospedaletti che, ridotto in dieci uomini, cade sul campo dell’Arenzano.



Mister Maiano fa i conti con diverse assenze e deve reinventare l’undici titolare. A disposizione Salmaso, tesserato in settimana.

L’Ospedaletti parte bene nelle primissime battute di gioco, ma cade dopo soli quattro minuti per un errore difensivo che spiana la strada a Galleri. Gli orange mantengono bene il campo, ma è di nuovo un’imprecisione nel reparto arretrato che li condanna al 20’ quando il numero 9 dell’Arenzano sigla la personale doppietta con rete del 2-0.

Frenna sugli scudi con un paio di ottimi interventi decisivi per evitare un passivo più pesante nella prima frazione. Gli orange chiudono il primo tempo in dieci uomini per l’espulsione di Martelli al 36’ su fallo di reazione.

La ripresa ha poco da raccontare. Si apre con il tris dell’Arenzano firmato da Damonte al minuto 51. In inferiorità numerica gli orange hanno difficoltà a riprendere il controllo del match e l’Arenzano sigla il poker al 75’ con Fossati per poi chiudere il match all’83’ con il definitivo 5-0 di Minardi.

“È stata una brutta partita con errori individuali che ci hanno fatti andare in svantaggio e l’espulsione alla mezz’ora che ci ha definitivamente condannati, da quel momento abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato - commenta mister Cristian Maiano al termine del match - una brutta parentesi che deve essere un episodio, ora si volta pagina e si torna a lavorare”.





LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Frenna, 2 Negro, 3 Fici (19 Cassini), 4 Cambiaso (15 Ferrari), 5 Ambesi, 6 Giovanati (13 De Mare), 7 Alasia, 8 Martini (20 Salmaso), 9 Calderone (18 Genovese), 10 Martelli, 11 Galiera

A disposizione: 12 Ventrice, 14 Valcelli, 16 Facente, 17 Sabre

Allenatore: Christian Maiano

Arenzano: 1 Catanese, 2 Cosentino (17 Rusca), 3 Deri, 4 Lupi (14 Rampini), 5 Boggiano, 6 Pirozzi, 7 Fossati, 8 Damonte A. (18 Cistaro), 9 Galleri, 10 Baroni (15 Minardi), 11 Mancini (16 Craviotto)

A disposizione: 12 Poggi, 13 Rinaldi, 19 Damonte L., 20 Pellicciari

Allenatore: Alberto Corradi

Arbitro: Sig. Giacomo Failla (Genova)

Assistenti: 1° Sig. Ivano Sciallero (Genova); 2° Sig. Andrea Poggi (Genova)

Marcatori: 4’ e 20’ Galleri, 51’ Damonte, 75’ Fossati, 83’ Minardi

Ammoniti: Cosentino, Fossati, Negro, Giovanati, Minardi, Lupi, Fici

Espulsi: Martelli