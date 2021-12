Calcio: Eccellenza, ancora sconfitto il Ventimiglia al ‘Morel’. Il Genova vince 3-2

Vince con merito il Genova sul campo del Ventimiglia istallandosi così al terzo posto in classifica a solo due punti dalla vetta e con una gara da recuperare (contro il Ventimiglia, forse il 22 c.m.). I frontalieri, forse con un po' più di convinzione avrebbero potuto anche pareggiarla, ma nella valutazione dell'incontro, hanno regalato il primo tempo agli avversari e solo nella ripresa, a tratti si sono resi pericolosi.



L'unico tiro in porta dei locali è al 22' con Ventre bloccato a terra da Dondero. Al 28', gli ospiti sbloccano il risultato con Parodi che svetta di testa e mette in rete. I genovesi insistono e vanno vicino al raddoppio in altre occasioni: al 40' ancora con Parodi e Di Pietro e due minuti dopo con Serinelli su punizione e poi con Bruzzone. In entrambi i tiri, costringono Scognamiglio a salvarsi in angolo .Nella ripresa, il Ventimiglia fa un paio di cambi per provare a svoltare la gara, ma è il Genova a raddoppiare al 15'. Una indecisione difensiva dei frontalieri consente a Parodi di ribadire in rete una respinta di Scognamiglio. Il Ventimiglia , stavolta reagisce con più decisione e al 25' riapre la gara con Eugeni che risolve in rete da distanza ravvicinata. Al 34' un tiro da fuori di Cappanelli infila l'incrocio per l'1-3. I locali si riversano in attacco ma rischiano col contropiede genovese quando Ilardo viene anticipato sull'uscita provvidenziale di Scognamiglio. Nel finale di gara, il Ventimiglia, insistendo, riduce ancora le distanze con un colpo di testa di Allegro sugli sviluppi di un corner. Ma ormai è troppo tardi per rimediare, il Genova può gioire.



Queste le formazioni:



VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Peirano, Addiego, Mamone, Musumarra, Eugeni, Trotti, Allegro, El Khayari,Ventre, Oliveri. Sono subentrati: Bestagno, Rea, Leggio, Calcopierto, Managò.

Allenatore: Luccisano.



GENOVA CALCIO: Dondero, Pittaluga, Riggio, Maisano, Calvi, Capotos, Serinelli, Bruzzone, Morando, Di Pietro, Parodi. Sono subentrati: Lupi, Ilardo Cappenelli.

Allenatore: Maisano.



Arbitro: Mattia Fiorentino (Sez. di Ercolano)

Assistenti: Luca Trusendi e Michele Troina (sez. di Genova)