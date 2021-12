Al Palagolfo di Follonica, sfide per Tsukuri judo Ventimiglia, Kumiai Sanremo e Yama Arashy Savona (foto)

850 atleti tra esordienti cadetti junior senior e master si sono dati battaglia l'11 e il 12 dicembre al Palagolfo di Follonica. Tsukuri judo Ventimiglia insieme al Kumiai Sanremo e lo Yama Arashy Savona in un gemellaggio hanno unito le forze partecipando a questo evento come una sola grande famiglia.



“Ecco per me è il più grande successo - spiega Cristian Di Franco - il judo unisce le persone le mette a confronto e le fa crescere questo è il più grande insegnamento che possiamo trasmettere ai più giovani, la mia vittoria principale è stata questa grazie al presidente Andrea Scalzo del Kumiai Sanremo il direttore tecnico Ettore Guarnaccia il tecnico Mastrorillo all'amica e tecnico Giulia Meinardi, grande guerriera instancabile del Yama Arashy Savona Roberto Mascherucci veterano e tecnico sempre in prima linea e il direttore tecnico Armando Vettori sempre alla ricerca di sani stimoli per i suoi ragazzi. Abbiamo trovato una grande sinergia che ci ha portato in una buona posizione nella classifica nazionale ma soprattutto ha spianato la strada per nuove collaborazioni future. Ora diamo spazio ai protagonisti assoluti:

- Oro per Mascherucci Roberto

- Argento per Erik Semanjaku, Giulia Meinardi E Elisa Gasparlin

- Bronzo per Ciccia Antonio, Di Napoli Leila, Queslati Saad, Cristina Meluso, Elena Merati

- Quinti a Samuele Vaccaro, Ciccia Gabriele, Chicchiero Matteo, Sansò Francesco, Viola Mura, Giulia Magnaghi, Petrillo Greta Emma, Federico Catassi, Alberto Ciccia

Un ringraziamento anche a Franco Penna, il mio capo, e al suo staff per la grande organizzazione della gara la quale si è svolta in maniera molto fluida anche con il grande numero di atleti partecipanti. Forza Tsukuri, forza Kumiai, forza Yama Arashy, ma soprattutto forza judo insieme per crescere e progredire sempre”.