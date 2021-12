San Bartolomeo al Mare: nuova donazione, disponibili buoni spesa per famiglie in difficoltà

L'Assessore ai Servizi sociali del Comune di San Bartolomeo al Mare, Maria Elena Ardoino, comunica che grazie alla generosa donazione di un privato sono disponibili buoni spesa per le famiglie di San Bartolomeo al Mare in difficoltà economica, da utilizzare presso il supermercato Eurospin di Lungomare delle Nazioni.



I buoni spesa verranno distribuiti dalla Protezione Civile. Chi avesse necessità può contattare i responsabili della Protezione Civile Enzo Campagna (333 627 7323) e Marco Bestiale (339 872 0049). Per ulteriori informazioni l'Assessore Ardoino è rintracciabile tramite il numero del centralino del Comune (0183 40921).



L'Amministrazione Comunale e la Protezione Civile comunale ringraziano di cuore la persona generosa che con questa donazione consente di continuare ad aiutare i concittadini in maggiore difficoltà.