66ª Charter Lions Club Sanremo Host con visita del Governatore del Distretto 108 Ia3 (foto)

Venerdì 3 dicembre 2021, presso l’Hotel Bel Soggiorno, si è svolta una piacevole serata per festeggiare la ricorrenza della 66° Charter (1955- 2021) del Lions Club Sanremo Host e per la visita del Governatore del Distretto 108Ia3 Pier Franco Marrandino, del Lions Club Villanova d’Asti, accompagnato dalla consorte, signora Brunella.

Erano presenti: il Primo Vice Governatore e Cerimoniere Distrettuale Claudio Sabattini, che ha condotto il cerimoniale, la Presidente di Zona Domenica “Mimma” Espugnato, il Past Governatore del Distretto 108Ia1 e Good Will Ambassador Aron Bengio, il Primo Vice-Presidente Domenico Frattarola, (che ha sostituito il Presidente Giancarlo Buschiazzo, assente per indisposizione), il Consiglio Direttivo del Club al completo, il vice- Sindaco di Sanremo Costanza Pireri e numerosi Soci e ospiti.

Il Cerimoniere ha ceduto la parola al Governatore, che ha espresso i suoi complimenti per le numerose e proficue attività del Lions Club Sanremo Host ed ha ribadito che le finalità perseguite con i service, realizzati nonostante le difficoltà relazionali dell’anno trascorso, sono di esempio per tutti ed in particolare per le nuove generazioni; a tal proposito, ha evidenziato come sia sempre più complicata l’adesione dei giovani ai vari Club, per cui propone una serie di incontri operativi e formativi diretti a loro.

La serata è quindi proseguita con l’interessante ed emozionante proiezione di un filmato, come sempre realizzato da Roberto Pecchinino e registrato in occasione del 50° anniversario del Club, che ha riproposto la lettura del codice dell’Etica Lionistica da parte del compianto Duca Guido Orazio Borea d’Olmo, uno dei Soci fondatori del Club nel 1955.

Nel corso della serata il Governatore ha consegnato dei riconoscimenti ai Soci per l’anzianità di appartenenza al Club:

- per i 10 anni a Emanuele Ghiringhelli, oltre al “premio chiave” per aver presentato nuovi Soci;

- per i 20 anni a Milena Balestra, Rosella Corbia, Guido De Angeli e Oriana Ragazzo;

- per i 30 anni a Roberto Pecchinino, unitamente al “premio chiave” per l’incremento dei Soci e il ringraziamento per l’instancabile attività organizzativa;

- per i 35 anni a Luigi Volpi

- per i 50 anni a Ludovico Monteleone, una vera colonna del Club, sempre presente ad ogni iniziativa.

A Ettore Delbò e Maurizio Cravaschino sono stati consegnati gli attestati di “Socio Vitalizio”.

Il momento conviviale è stato vissuto con la tradizionale allegria, e la volontà di una ripresa degli incontri in modo meno problematico ha coinvolto piacevolmente tutti i partecipanti.

Al termine si è proceduto al tradizionale scambio dei guidoncini e alla consegna di un omaggio al Governatore, consistente nella raccolta dei quattro volumi su argomenti storici della città pubblicati con il contributo del Club e al saluto finale del Governatore che ha espresso anche un augurio particolare al Presidente Giancarlo Buschiazzo, per una pronta guarigione e ripresa del suo ruolo, e a tutti i presenti l’augurio di una sempre maggiore e meritoria prosecuzione nelle attività di servizio.



