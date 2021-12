Ventimiglia: aggressione a barista, la solidarietà della Confesercenti Imperia

“Auspichiamo che i responsabili possano essere consegnati alla giustizia il più veloce possibile”. Confesercenti esprime la massima solidarietà con gli esercenti di Ventimiglia colpiti da una inaudita violenza durante l’esercizio del proprio lavoro.

“Purtroppo essere esposti al pubblico comporta troppo spesso rischi incredibili, gli esercenti possono essere soggetti a reazioni inaudite come avvenuto in queste ore. Siamo molto preoccupati, arrabbiati e auguriamo una pronta guarigione e una ripresa del proprio lavoro, certi che lo Stato non abbandonerà questo imprenditore e la sua famiglia, a cui va la massima vicinanza della dirigenza provinciale di Confesercenti, attonito per la gravità dei fatti.

Confesercenti continua ad avere riserve sul ruolo che è stato imposto ai ristoratori e ai pubblici esercizi assumendoli come controllori del rispetto delle norme COVID, mettendoli a rischio personalmente oltre alle sanzioni amministrative previste. Troppo spesso si rischia di passare per ‘cornuti e mazziati’ oltre a dover pensare alla propria bottega, a dover lavorare con tutti i rischi sanitari e di salute.

L’esercente non è un pubblico ufficiale, ogni cittadino deve essere responsabile delle proprie azioni, dei propri comportamenti e risponderne personalmente alle forze dell’ordine preposte. Confesercenti conferma quanto già affermato precedentemente ‘Non siamo degli sceriffi’.

Ognuno faccia il proprio mestiere, non può lo Stato delegare le proprie funzioni alle imprese, noi dobbiamo solo poter lavorare in serenità e rispettare le leggi come tutti i cittadini italiani. Perché dover mettere a rischio la propria vita per persone estranee che manco si conoscono, che violano norme dello Stato Italiano, è senza senso. I controlli devono essere fatti da chi ne ha la competenza e l’autorità”.