Sanremo: alla 'Over Senior Residence' di via Anselmi, presentazione di due volumi Lions

Oggi alle ore 16.30, nella nuova struttura "Over Senior Residence di Sanremo" in via Anselmi 3, il Lions Club Sanremo Host, presenterà ufficialmente due volumi "Le Città Murate - Lions Club" di Roberto Squarciafichi e "Villa Matutiana: ai tempi dei Romani" di Giacomo Mannisi. Un evento culturale di particolare importanza, che permetterà di scoprire e approfondire la storia di Sanremo, da quando i Romani si insediarono in Matutia, alla valorizzazione della Pigna con le sue antiche mura. Sarà presente il Presidente del Lions Club Sanremo Host Giancarlo Buschiazzo, l'assessore alla Cultura Silvana Ormea, il Direttore della "Over Senior Residence" Luca Ghiglione. L'ingresso è libero è può essere un'occasione per visitare anche la nuova e interessante struttura, dove un tempo si trovava l'ex Tribunale di Sanremo.

Sanremo, con il volume "Le Città Murate Lions" è stata inserita tra gli "Amici delle città murate" per le mura ancora presenti nella "Pigna", la storica città vecchia di Sanremo. Ricordiamo Porta S. Giuseppe e Porta S. Stefano dove si trova ancora oggi l'ingresso principale alla città vecchia, con il massiccio arco di pietra trecentesco. Passeggiando tra le piccole viuzze della "Città Vecchia", si possono osservare una decina di altre porte, alcune dai nomi curiosi, come Porta Bugiarda e Porta Sottana o porta della Tana, che facevano parte dell’antico sistema difensivo della cittadella contro le incursioni dei saraceni.



Altro importante volume che sarà presentato per la prima volta a Sanremo è "Villa Matutiana: ai tempi dei Romani" del dott. Giacomo Mannisi. E' il quarto volume realizzato con la collaborazione del Lions Club Sanremo Host, sulla storia di Sanremo. Una raccolta iniziata con "Sanremo Invisibile" alla scoperta delle zone sotterranee della città; "Porte e Portali della Pigna" alla scoperta delle case e delle casate nobiliari della città, dove si trovano anche interessanti stemmi e bassorilievi; "Le Banche di Sanremo" di Alberto Politi" un viaggio alla scoperta della vita economica delle attività di Sanremo dal 1700 ai giorni nostri, ed ora l'ultimo volume che va ad ampliare la raccolta dei libri realizzati grazie al Lions Club Sanremo Host è "Villa Matutiana" di Giacomo Mannisi, alla scoperta dell'influenza dell'occupazione romana nella Riviera di Ponente e in particolare sulla città di Sanremo.



Il Presidente del Lions Club Sanremo Host Giancarlo Buschiazzo, con il Consiglio Direttivo, ringrazia la direzione della "Over Senior Residence", per la grande collaborazione e disponibilità offerta.

