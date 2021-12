Bordighera: consegnato all'allenatore di tennis Riccardo Piatti il 14esimo ‘Parmurelu d’Oru’ (foto)

Oggi al Palazzo del Parco di Bordighera si è svolta la cerimonia di consegna del 14esimo ‘Parmurelu d’Oru’. A ricevere il riconoscimento è stato l’allenatore di tennis Riccardo Piatti, fondatore della scuola di Bordighera che porta il suo nome, e autore, assieme a Federico Ferrero, del libro ‘Il mio Tennis’.



Questa la motivazione: “Il premio è stato assegnato al celebre allenatore di tennis Riccardo Piatti per aver creduto nella nostra città creando il centro omonimo di importanza europea, dotato di strutture e attrezzature d’avanguardia, e per aver attirato a Bordighera tennisti di fama mondiale. Piatti collabora anche con il Bordighera Lawn Tennis Club, primo circolo di d’Italia, e crea continue occasioni di promozione del nome della nostra città, attirando l’attenzione pubblica su Bordighera. Allo stesso tempo ha animato la città di giovani sportivi che, provenienti dall’estero o da altre città italiane, frequentano Bordighera, dove si sono trasferiti, per crescere sportivamente grazie al grande Piatti2.

Il premio viene assegnato ogni anno, dal 2008 (in concomitanza con la festa patronale di Sant’Ampelio) a un personaggio vivente, nato o residente o riconducibile per la sua attività a Bordighera, che ne abbia onorato il nome e ne abbia dato lustro in un campo specifico.



All’evento sono intervenuti, oltre al Sindaco Vittorio Ingenito, Romolo Giordano, segretario dell’Associazione Culturale Parmurelu d'Oro, e Gisella Merello, Presidente della Giuria del Parmurelu d'Oru.



Fotogallery a cura di Eugenio Conte