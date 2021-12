Ventimiglia: rintracciati e denunciati gli aggressori del titolare di un bar che aveva richiesto l'esibizione del green pass

Sono stati individuati e denunciati dalla polizia i quattro aggressori, tutti italiani, che ieri hanno mandato il titolare del Bar Mike di via Tenda in ospedale perché aveva chiesto loro il green pass. Sul posto si erano recati nell’immediato gli operatori di Polizia che hanno potuto risalire ai responsabili grazie alle indicazioni di altri clienti del locale presenti al momento dell’accaduto.

Le ricerche subito avviate hanno permesso di rintracciare due degli autori materiali: A.G. d 40 anni e C.D. 35 anni, che sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso. Dalle testimonianze fornite è emerso inoltre che nel corso dell’aggressione, effettuata utilizzando anche bottiglie e suppellettili del locale, altri due uomini erano entrati nel bar ed avevano assistito al pestaggio, incitando gli aggressori a proseguire.

Uno dei due è stato subito dopo individuato in Z.C. di 59 anni, che è stato denunciato per lesioni aggravate in concorso e minacce aggravate indirizzate ad un altro dipendente dell’esercizio pubblico. Il quarto aggressore è stato individuato ma si è reso irreperibile e le sue ricerche sono tuttora in corso.