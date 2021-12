CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 12 dicembre 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo e al Politeama di Diano Marina

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- DON'T LOOK UP – ore 15.00 - 17.30 - 21.15 – di Adam McKay - con Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Melanie Lynskey, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett - Commedia - "Una coppia di astronomi, la studentessa Kate Dibiasky e il professor Randall Mindy, scoprono che una cometa che si trova nel nostro sistema solare è in rotta di collisione con la Terra, ma incredibilmente nessuno sembra preoccuparsi per la minaccia che grava sul pianeta…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- GHOSTBUSTERS - LEGACY – ore 15.15 - 21.45 – di Jason Reitman - con Finn Wolfhard, Carrie Coon, Mckenna Grace, Annie Potts, Paul Rudd, Bill Murray - Azione - "Dopo essersi trasferiti con la madre a Summerville, una piccola città di provincia, i fratelli Trevor e Pheobe scoprono di avere una connessione con gli Acchiappafantasmi originali, e che la stramba casa che hanno ereditato dal nonno nasconde ben più di un segreto. Intanto a Summerville si succedono terremoti quasi ogni giorno, attirando l'attenzione del professore di scienze della scuola che non riesce a trovare una spiegazione razionale o scientifica per le scosse sismiche…”

Voto della critica: ***

- HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE – ore 18.00 – di Chris Columbus - con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, John Cleese, Richard Harris, Ian Hart - Fantastico - "Harry Potter è un ragazzino che sta per compiere undici anni e che ha vissuto per tutta la vita nel sottoscala degli zii. Proprio alla viglia del suo compleanno incomincia a ricevere strane lettere che però proprio gli zii gli tengono nascoste. Ma grazie al gigante Hagrid Harry scoprirà di essere figlio di maghi (morti in uno scontro con un altro mago, Voldemort) e che deve quindi andare a studiare alla scuola di Hogwarts per imparare ad usare i suoi poteri…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- CRY MACHO – RITORNO A CASA – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Clint Eastwood - con Clint Eastwood, Eduardo Minett, Natalia Traven, Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola – Drammatico/Thriller/Western - "Mike Milo, ex stella del rodeo e ora allevatore di cavalli in declino, che nel 1979 accettò l'incarico di un ex boss di riportare a casa il figlio dal Messico. Costretto a percorrere strade secondarie nel loro viaggio verso il Texas, l'improbabile coppia affronta un viaggio inaspettatamente arduo, durante il quale l'allevatore di cavalli, ormai stanco di tutto, trova dei legami imprevisti oltre che il suo senso di riscatto…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- ENCANTO – ore 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00 – di Jared Bush, Charise Castro Smith, Byron Howard - con le voci di Alvaro Soler, Luca Zingaretti, Diana Del Bufalo, Angie Cepeda, Charise Castro Smith – Animazione/Avventura/Commedia - "Storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l'unica Madrigal ordinaria, può essere l'ultima speranza della sua straordinaria famiglia…”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- CLIFFORD – IL GRANDE CANE ROSSO – ore 15.30 - 17.30 - 19.15 - di Walt Becker – con Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale, Sienna Guillory, David Alan Grier, Russell Wong – Animazione/family - "La piccola Emily Elizabeth riceve come regalo da uno stravagante e magico signore, un piccolo cucciolo di cane rosso, che immediatamente conquista il suo cuore. Ma Emily non avrebbe mai pensato che il cucciolo Clifford, al suo risveglio, si potesse trasformare in un gigantesco cane da caccia di oltre tre metri, capace di mettere a soqquadro il suo piccolo appartamento di New York. Mentre sua mamma è fuori citta per lavoro, Emily e il suo divertente ma impulsivo zio Casey si troveranno ad affrontare una gigantesca avventura in giro per la Grande Mela…”

Voto della critica: **

- L’UOMO DEI GHIACCI – ore 21.15 – di Jonathan Hensleigh - con Liam Neeson, Laurence Fishburne, Marcus Thomas, Amber Midthunder, Benjamin Walker - Azione - "Dopo il crollo di una remota miniera di diamanti nell'estremo nord del Canada, Mike McCann un autista di camion esperto di guida su ghiaccio deve condurre un'impossibile missione di salvataggio. Lottando contro lo scongelamento delle acque e una violenta tempesta, il protagonista e la sua squadra dovranno salvare dei minatori intrappolati per poi scoprire una minaccia insospettabile che poco ha a che fare con il freddo e il ghiaccio…”

Voto della critica: **

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SING 2 - SEMPRE PIÙ FORTE – ore 17.00 - 19.00 – di Garth Jennings - con Frank Matano, Jenny De Nucci, Valentina Vernia, Zucchero, Matthew McConaughey – Animazione/Commedia - "In questo sequel i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per esibirsi sul palco di una grande città e intraprendere una missione per trovare la leggenda del rock Clay Calloway e convincerlo a tornare sul palco…”

Voto della critica: ***

- MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRINGUITO – ore 21.00 – di Pietro Belfiore – con Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi. Un film con Germano Lanzoni, Valerio Airò, Benito Urgu, Michele Manca, Stefano Manca - Commedia - "Il Signor Imbruttito, dirigente di spicco di una grande multinazionale, cade in depressione quando Brusini, un imprenditore eccentrico, gli fa saltare in aria l'affare più importante della sua vita. Le cose cambiano grazie a Brera, un amico di vecchia data di Imbruttito, che gli propone l'acquisto di un Chiringuito in Sardegna per fare business in infradito. Malgrado lo scetticismo del Nano, il figlio dodicenne, e la furia della moglie Laura, l’Imbruttito si lancia con entusiasmo in questa nuova avventura in compagnia del fidato ‘stagista a vita’ Giargiana. L'avventura si trasforma in incubo quando si scopre che il chiringuito c'è, ma in una remota parte dell'isola lontana dal turismo, in una comunità di semplici pastori avversi a ogni novità…”

Voto della critica: **

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- NOWHERE SPECIAL - UNA STORIA D'AMORE – ore 17.30 - 19.15 - 21.15 – di Uberto Pasolini - con James Norton, Daniel Lamont, Eileen O'Higgins, Valerie O'Connor, Stella McCusker - Drammatico - "John, un lavavetri di trentaquattro anni, dedica la vita a crescere il figlio Michael di quattro anni, poiché la madre del bambino li ha lasciati subito dopo la nascita. La loro è una vita semplice, fatta di rituali quotidiani universali, una vita di completa dedizione e amore innocente che mostra la forza della loro relazione. John ha però davanti a sé pochi mesi di vita. Poiché non ha una famiglia a cui rivolgersi, trascorrerà i giorni che gli restano a cercarne una nuova, perfetta, a cui dare in adozione Michael, provando a proteggere il suo bambino dalla terribile realtà…”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- SING 2 - SEMPRE PIÙ FORTE – ore 16.15 - 18.15 – di Garth Jennings - con Frank Matano, Jenny De Nucci, Valentina Vernia, Zucchero, Matthew McConaughey – Animazione/Commedia - "In questo sequel i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per esibirsi sul palco di una grande città e intraprendere una missione per trovare la leggenda del rock Clay Calloway e convincerlo a tornare sul palco…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- IO SONO BABBO NATALE – ore 18.00 - 20.45 – di Edoardo Falcone - con Marco Giallini, Gigi Proietti, Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Simone Colombari - Commedia - "Ettore è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Ha scontato 5 anni di carcere per una rapina commessa con dei complici di cui non ha mai rivelato i nomi. Alle spalle ha una relazione finita male con Laura, da cui ha avuto una figlia che non ha mai potuto conoscere. Non ha grandi alternative se non quella di continuare a fare il rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola, un amabile signore che non ha niente di valore che si possa rubare. In compenso ha una bizzarra rivelazione da fare ad Ettore: dichiara infatti di essere Babbo Natale. Ettore è decisamente scettico: Nicola sarà davvero chi dice di essere?…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- È STATA LA MANO DI DIO – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Paolo Sorrentino - con Toni Servillo, Filippo Scotti, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri - Drammatico - "La storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Una vicenda costellata da gioie inattese, come l'arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona, e una tragedia altrettanto inattesa. Ma il destino trama dietro le quinte e gioia e tragedia s'intrecciano, indicando la strada per il futuro di Fabietto…"

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

