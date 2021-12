Vallecrosia: come ogni anno si ripete la giornata degli Auguri degli Alpini rivolta a cittadini e turisti

Gli alpini di Vallecrosia oggi hanno rivolto gli auguri ai cittadini accompagnati da vinbrulè, cioccolata calda e panettone.



“Dalle 9.30 di stamane - si spiega nel comunicato - hanno issato il loro gazebo e iniziato a cuocere le dolci bevande. Alla presenza del Sindaco di Vallecrosia Armando Biasi hanno così dato inizio alla giornata natalizia distribuendo cioccolata e vin brulè. L’occasione è stata anche quella di promuovere l’acquisto, per chi ancora non lo avesse già fatto, del tradizionale panettone degli Alpini. Un grazie da parte di tutti gli Alpini ai cittadini di Vallecrosia oltre che ai foresti, un grazie al ristorante la Balena Bianca per l'appoggio e all'amministrazione di Vallecrosia per la sensibilità dimostrata. Auguriamo buone feste e ricordiamo chi ancora volesse il panettone degli alpini, basta un sms e faremo in modo di farlo avere. Grazie e ancora tanti auguri!!!”.