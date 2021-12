Sanremo: dal PSR quasi 400 mila euro per la manutenzione dei boschi, lavori su fasce tagliafuoco, vasche idriche e aree per elicotteri

Il Comune di Sanremo è pronto a intervenire affidando tramite bando i lavori per la sicurezza anti incendio dei boschi in zona Marzocco, Parà e Acque Nere, area dell’entroterra che spesso in estate viene attraversata dalle fiamme.

Dai fondi del PSR (Piano Sviluppo Rurale) dello scorso anno palazzo Bellevue ha la disponibilità di 387 mila euro (di cui 50 mila di fondi propri dell'amministrazione) per realizzazione, adeguamento, ripristino di fasce tagliafuoco, viabilità forestale, vasche di accumulo, punti di approvvigionamento idrico e reti di distribuzione, realizzazione aree per elicotteri.



A breve sarà pubblicato il bando, poi si procederà con l’affidamento dei lavori. Il finanziamento è stato possibile anche grazie alla creazione del Consorzio Monte Bignone, ente di grande importanza anche per l’accesso ai finanziamenti.