Nuovi cinofili per la Protezione Civile di Ventimiglia: sono Davide Nizza e Giovanni Buttà

Alle unità della Protezione Civile di Ventimiglia già conosciute si sono aggiunti Davide Nizza, ricerca in superficie e certificazione di Unità Cinofila Mantrailing, e Giovanni Buttà, ricerca Operativa Mantrailing, già operativo da tempo.

“La Cinofilia da Soccorso è un’attività importante ed essenziale in una ricerca di un disperso - spiegano dalla Protezione Civile -. Sempre di più ci si affida ai nostri colleghi a 4 zampe, in diversi settori, ma quello che colpisce di più è il salvataggio e la ricerca. Ovviamente, la preparazione non finisce con il brevetto ma continua con un costante allenamento, cosa che i due Cinofili con costanza fanno da anni e continueranno a fare.

I cinofili della L.Veziano ringraziano il Vice Sindaco Simone Bertolucci che ha creduto in questa squadra e il Sindaco Gaetano Scullino per il grande supporto (senza di lui non poteva esistere il nuovo reparto), e l'Associazione Nazionale Ancass capitanata da Andrea Bongiovanni, ente che ha rilasciato il Brevetto dopo un Anno di corso”.