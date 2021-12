Luminarie fai da te a Villa Viani: tre strutture luminose costruite con appendini di armadio, del tutto riciclati

A Villa Viani il Natale è il Natale, specialmente in un paese dove i bambini e i ragazzi sono una parte considerevole della popolazione e vivono il periodo con grande partecipazione emotiva.

Villa Viani vuol dire anche accoglienza, nella speranza che il luogo, ricco di valori culturali e artistici, nonché di punti paesaggistici di rilievo, diventi sempre più una meta anche turistica.

Per questo, da anni, il giovane acero piantato in luogo del secolare ippocastano crollato 15 anni fa, viene addobbato a festa dalla Pro Loco. L’addobbo è semplice, ma luminoso. Uomini e donne del paese si sono inerpicati per una collocazione ottimane. Insomma, una passeggiata a Villa Viani merita sempre.

In più quest’anno la decorazione si arricchisce di ben tre stelle luminose la cui struttura è composta da appendini di armadio, del tutto riciclati. Esempio di reimpiego, liguritudine per il non buttare via nulla e tanta pazienza per Viviana Pissarello, presidente del sodalizio, non nuova a capacità di bricolage.

E ora, Buone Feste a tutti, anche da Villa Viani.