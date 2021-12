L'Istituto Comprensivo Bordighera apre le porte a studenti e famiglie con l'open day 2021/22

L'Istituto Comprensivo Bordighera si prepara a far conoscere la scuola e la sua offerta formativa.

Anche se in modalità telematica, studenti e docenti hanno lavorato per accogliere al meglio quanti lo desiderano.



Gli open day si svolgeranno nelle seguenti date:

14 dicembre scuola Primaria:

17/17.30 Maria Primina (Borghetto)

17.30/18 - Rodari (via Pasteur)

18/18.30 De Amicis (via Pelloux)

15 dicembre scuola Secondaria Ruffini 17/18

20 dicembre scuola dell'infanzia Villa Felomena e Rodari 17/17.30

Dal 20 al 23 dicembre si svolgeranno le giornate di orientamento durante le quali, gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, incontreranno i docenti delle scuole secondarie di secondo grado degli istituti: Montale, c.n.o.s, ist.Marconi di Sanremo; polo Fermi di Ventimiglia (geometri, ragioneria, turistico, socio sanitario) - nautico/itis, liceo Amoretti scienze umane, liceo Aprosio; alberghiero / Aicardi, Liceo Artistico di Imperia