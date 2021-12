In provincia di Imperia 423 imprese sono a rischio usura: senza l'accesso al 'Fondo di prevenzione' il numero è destinato ad aumentare

Sono 423 le imprese in provincia di Imperia che si trovano in sofferenza. Il dato è stato rilevato dalla dall'associazione Artigiani e piccole imprese di Mestre. In tutto il Nord ovest le aziende che si trovano in questa situazione sono oltre 16 mila e in tutta Italia il totale ammonta a 176 mila e 400.

Nello specifico si tratta di società non finanziarie e famiglie produttrici che sono state segnalate come insolventi dagli intermediari finanziari alla 'centrale dei rischi' della Banca d’Italia. Una “bollinatura” che, per legge, non consente a queste aziende di accedere ad alcun prestito erogato dal canale finanziario legale. Di conseguenza, non potendo beneficiare di liquidità, rischiano, molto più delle altre, di chiudere o di scivolare tra le braccia degli usurai.

In Liguria, il dato maggiore è registrato da Genova con 1.958 imprese a rischio e poi seguono Savona con 714, Spezia con 514 e infine l'imperiese che quindi chiude la classifica. Le province meno interessate da questo fenomeno, invece, sono quelle che, in linea di massima, sono le meno popolate: come Belluno (con 360 aziende segnalate alla Centrale Rischi), Isernia (333), Verbano-Cusio-Ossola (332) e Aosta (239).

Gli altri territori che destano preoccupazione sono Alessandria (con 1.625 imprese), Cuneo (1.470), Novara (1.011), Asti (646) e Vercelli (535). A livello nazionale il primato spetta a Roma con 13.310 aziende, subito dopo si trovano Milano con 9.931, Napoli con 8.159, Torino con 6.297, Firenze con 4.278 e Brescia con 3.444.

Per evitare che la platea di queste imprese in difficoltà aumenti, la Cgia spera che il Governo Draghi potenzi le risorse a disposizione del “Fondo di prevenzione dell’usura” e aiuti le banche a sostenere le imprese, soprattutto quelle di piccola dimensione. Il fondo è stato introdotto per l’erogazione di contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi oppure a fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura. Questi enti possono contribuire alla prevenzione del fenomeno dell’usura garantendo le banche per finanziamenti a medio termine o linee di credito a breve termine a favore di piccole e medie imprese che già si sono viste rifiutare da una banca una domanda di intervento. Ciò consente agli operatori deboli finanziariamente di accedere a canali di finanziamento legali e dall’altro aiuta le vittime dell’usura che, non svolgendo un’attività di impresa, non hanno diritto ad alcun prestito da parte del 'Fondo di solidarietà'.