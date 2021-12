Bordighera: al via il restauro del campanile dell'ex Anglicana, Ingenito “Lavori non più rimandabili” (Foto)

Al via i lavori di ristrutturazione del campanile dell'ex chiesa Anglicana della città delle Palme, quella che insieme a Villa Regina vuole diventare uno dei due poli d'attrazione artistica e culturale del comune come location e spazi adibiti a saloni espostivi.

L'ex edificio sacro infatti ospiterà soprattutto mostre d'arte come già avvenuto per quella del tennis che ha fatto riscontrare un grandissimo successo. Lavori doverosi per un luogo che rappresenta una tessera importante nel mosaico culturale cittadino, nonché sito di richiamo turistico e di bellezza architettonica.

Dell'intervento ha parlato ai nostri microfoni il sindaco Vittorio Ingenito sottolineando il lavoro da oltre 200mila euro volto a creare un polo espositivo d'eccellenza per cittadini e turisti: “Un intervento indispensabile e non più prorogabile perché tutto il campanile era particolarmente ammalorato, in più tutte le pareti esterne soprattutto sul lato nord dovevano essere trattate per togliere i licheni che stanno crescendo. Siamo partiti prima con la parte interna anche con i nuovi allestimenti per le mostre e adesso interveniamo con oltre 200mila euro sulla parte esterna. È un investimento importante che ha come finalità quella di avere un polo espositivo d'eccellenza per le mostre con degli standard qualitativi sempre più alti”.