Sanremo ritrovato. Oltre i confini la dimensione narrativa della Città dei Fiori rappresenta uno dei simboli dell'immaginario più condiviso al mondo

Si torna a parlare di Sanremo e si respira già l'aria del Festival, il secondo nell'epoca della pandemia, e delle sue suggestioni. Un evento che vedrà quest'anno protagonista non solo la canzone, ma anche la pizza napoletana, oltre ad altre eccellenze italiane, come talismano della ripresa del Bel Paese ed araldo di ospitalità.



Su Sanremo esiste sempre una convergenza di sentimenti e di emozioni e, leggendo la storia di questa città, se ne immagina il librarsi nell'aere goliardicamente a cavallo del globo terreste, un po' come il Barone di Munchausen sulla palla del cannone. E' la capacità di Sanremo di unire fantasie e passioni, di suscitare meraviglie avvolgenti e indimenticabili. E ciò avviene ogni anno quando si sente vicina la manifestazione canora nazionale, ma anche, fuori metafora, tutte le volte che di parla si Sanremo. Romanticamente seducente e insieme già profumato di decadentismo, Sanremo si presenta così da secoli, anche se ha incontrato la sua stagione migliore durante la belle époque. Elegante e sofisticato, ha certamente conservato molti dei tratti di un tempo glorioso, grazie alle sue molteplici risorse di clima e di spettacolo.



Sanremo, infatti, continua ad avere, talvolta suo malgrado, i caratteri intramontabili di un nome tra i più conosciuti nell'universo mondo. Ma spesso Sanremo finisce per dimenticare, forse inconsciamente, se non colpevolmente, la magia di un mito che ha conquistato con la sua fama l'opinione pubblica dei quattro venti. Si fa un bel dire che Sanremo è Sanremo, se si delega soltanto agli altri il compito di coltivare il suo sogno. Sanremo è così chiamato più responsabilmente a ritrovare il suo tempo perduto per non intraprendere melanconicamente la via dell'irrimediabile declino, mummificato in un passato da museo.

Pierluigi Casalino