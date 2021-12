Pallacanestro: vittoria per i ragazzi BKI nella partita contro il Basket Pegli

BKI Compass SpA 79 - Basket Pegli 60



Vittoria per i ragazzi BKI che partono per la seconda volta di fila con le marce basse, lasciando avanti Pegli per buona parte del primo quarto per poi riacciuffarlo e superarlo sul finire del primo periodo. Si va all’intervallo con i padroni di casa avanti di 5 lunghezze e con la partita in equilibrio.

Solo qualche giocata sporadica nei secondi due quarti, fa sì che il vantaggio diventi rassicurante fino al punteggio finale del +19.

“Abbiamo giocato una brutta partita - racconta il Coach - nonostante la vittoria contro un avversario mai domo, ma limitato dalle corte rotazioni. Non possiamo pensare di approcciare e giocare per lunghissimi tratti con questa superficialità. La poca concentrazione ci ha portato ad essere estremamente deficitari sui due lati del campo e le innumerevoli palle perse ed il ritmo blando che abbiamo avuto sono grossi campanelli d’allarme, se vogliamo conservare un ruolo di pretendente al campionato. Solo il lavoro in palestra ed una mentalità diversa può farci tornare sui binari giusti per coltivare le nostre ambizioni.

Tabellini BKI: Fossati L. 26, Lamce 3, Fossati A. 9, Rotomondo, Gentile 2, Carlucci 22, Lo Mastro, Canobbio 14, Damonte 1, Viale, Donati 2. Coach: Pionetti, Ass: Carbonetto.

Tabellini Pegli: Moggio G. 18, Moggio D. 24, Bartolucci, Crocco, Benignetti 7, Cruciani 5, Bassi 5, Allemani 1.