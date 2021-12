Taggia: è il 24enne Lorenzo Oggero nuovo segretario del circolo del Pd cittadino

Il 24enne Lorenzo Oggero è stato eletto nuovo segretario del circolo del Pd di Taggia. Oggero, odontotecnico, fin da giovanissimo era appassionato di politica. Queste le sue dichiarazioni a caldo:

"Ringrazio il Circolo e gli iscritti di Taggia per avermi eletto per acclamazione come nuovo segretario di partito. È per me un onore ricoprire questa carica molto importante specie in prossimità delle prossime elezioni comunali. Oggi inizia una nuova fase per il partito che sarà all'insegna dell’attivismo. Uno dei miei compiti principali sarà quello di aumentare la militanza giovanile all'interno del partito perche noi siamo il presente ed il futuro della società, spetta a noi quindi scendere in prima linea per il bene nostro e per quello di tutta la comunità! Ringrazio inoltre il segretario uscente Davide Caldani per il lavoro svolto ed il segretario provinciale Cristian Quesada per aver presenziato alia mia elezione”.