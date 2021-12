Il Presepe a grandezza naturale di Montegrosso, un'occasione per vivere la magia del Natale

Si è inaugurato, come da tradizione, mercoledì 8 dicembre, il presepe a grandezza naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo e resterà visitabile fino al tre febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio.



“Nei caratteristici scorci del centro storico di Montegrosso Pian Latte – si spiega nel comunicato - è stato allestito un suggestivo presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e, sparse nel borgo, ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia.



Il presepe è stato realizzato grazie al costante impegno ed alla passione di un piccolo gruppo di giovani abitanti e dalle persone che hanno messo a disposizione ambientazioni e indumenti.



Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio posto in cima al paese.



Venite a visitarlo, per vivere la magia del Natale ma soprattutto per rivivere la tradizione e la cultura agro-pastorale tipica di Montegrosso Pian Latte”.