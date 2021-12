“A Sanremo vivi un’atmosfera che ti resta dentro tutta la vita, a cui non puoi più rinunciare”: speciale Tenco su Rai2, le parole d’amore di Morgan per la Città dei Fiori (Video)

“Quando c’è il Tenco, a ottobre, a Sanremo c’è il sole, sono giorni temperati e tersi. Vivere mentre respiri il polline, lo iodio del mare, ma anche la musica, senti le note nell’aria, vivi un’atmosfera che ti resta dentro tutta la vita a cui non puoi più rinunciare che desideri ovunque tu vada, questa voglia di bellezza”.



È una vera dichiarazione d’amore per la Sanremo del Tenco, per la Sanremo musicale, per la Sanremo che porta il suo nome in giro per tutto il mondo. L’ha firmata Morgan, uomo di musica che conosce la Città dei Fiori come fosse casa sua, durante lo speciale Tenco andato in onda su Rai2 a poco più di un mese dall’edizione 2021, tornata finalmente a casa di fronte al suo pubblico al Teatro Ariston.

“Quando si atterra in questo universo arrivi con un’astronave su un altro pianeta, atterri al Tenco, il pianeta più bello del mondo. Un pianeta che mi ha cambiato la vita” ha poi aggiunto Morgan, assente quest’anno al Tenco per via di impegni televisivi, ma pronto a tornare alla rassegna che l’ha visto sul palco dell’Ariston sia come musicista che come co-presentatore.

La città in questi giorni si sta preparando per ‘Sanremo Giovani’, antipasto del 72° Festival di Sanremo, ed è tornata protagonista sui canali Rai con lo speciale Tenco che ha raccontato al meglio l’edizione del tanto atteso ritorno del pubblico.

