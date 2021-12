Questo Natale pensa intensamente a come far brillare gli occhi a chi riceverà i tuoi doni

Non esiste Natale senza il luccichio delle lucine dell'albero o delle candele sulla tavola, ma anche dei gioielli. La cena di Natale, il veglione di Capodanno e gli aperitivi di scambio auguri, sono occasioni perfette per esagerare e risplendere di luce anche con piccoli punti luce, perché a Natale non si brilla mai abbastanza!

Da Diva Bijoux nel cuore di via Palazzo a Sanremo potrai trovare gioielli in argento, collane, orecchini, anelli, orologi e molto altro da abbinare ai look delle feste.

Scegli il tuo regalo preferito, trova quello giusto da donare tra marchi importanti come Brosway, Oliver Weber, Brand, Kidult, Guess, oltre a gioielli di alta qualità realizzati in proprio e venduti a prezzi competitivi. Ma non è tutto! Da Diva Bijoux ti sapranno consigliare l'oggetto più idoneo da donare in questo giorno speciale. Qui Potrai trovare numerose idee regalo adatte a tutti, strenne preziose che aspettano solo te.

“La recente apertura di Diva Bijoux, avvenuta sabato 4 dicembre – spiega il titolare Giovanni Arangio Febbo – viaggia sull'onda del successo ottenuto da altri due miei negozi: Mida Bijoux, inaugurato un anno fa in via Feraldi 24 e Mida Bijoux con sede a Ventimiglia in via Cavour”.

Diva Bijoux è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 e segue l'orario continuato al martedì ed al sabato.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 351 7900746.