Covid: 700 nuovi positivi in Liguria, in provincia di Imperia sono 216

Sono 700 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguri a fronte di 5.801 tamponi molecolari e 8.602 tamponi antigenici rapidi. I nuovi casi in provincia di Imperia sono 216, a Savona 107, a Genova 281 e a La Spezia 94. In Asl 1 imperiese, rispetto a ieri, si registrano nove nuovi ricoveri. Aumentano di 30 unità persone in sorveglianza attiva. In totale i positivi nella nostra provincia sono 1.527

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.870.587 (+5.801)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.318.15 (+8.602)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 128.082 (+700)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.747 (+322)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.527 (+106)

Savona 1.414 (+ 62)

Genova 3.567 (+7)

La Spezia 920 (+36)

Residenti fuori regione o estero 98 (-)

Altro o in fase di verifica 221 (+15)

Totale 7.747 (+322)

Ospedalizzati: 294 (+210; 28 (-2) in terapia intensiva*

Asl1 64 (+9); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl2 65 (+5); 5 (- 2) in terapia intensiva

San Martino 53 (+1); 6 (-) in terapia intensiva

Galliera 51 (+1); 4 (1) in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 27 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl4 Lavagna 6 (-1); 4 (-1) in terapia intensiva

Asl5 Spezia 14 (-2); 3 (-2) in terapia intensiva

*22 non vaccinati, 6 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 6.333 (+213)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 115.856 (+374)

Deceduti: 4.4889 (+4);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 857( 30)

Asl2 1.111 (+8)

Asl3 1.838 (+54)

Asl4 500 (-90)

Asl5 511 (-14)

Totale 4.817 (-22)

Dati vaccinazioni 10/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.658.049

Somministrati: 2.598.4906

Percentuale: 98%