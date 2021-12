Taggia: tornano le Sequelle, il premio alla Protezione Civile per l'aiuto alla comunità nella pandemia

La consegna avverrà il 21 dicembre, alle 21, presso le Opere Parrocchiali di via Ruffini. Da almeno 30 edizioni questa onorificenza premia il volontariato e l’azione a favore della comunità. "E' proprio così - spiega Uberto Aschero che aggiunge - mai come quest'anno si rispetta questa motivazione andando a premiare i volontari della Protezione Civile comunale. Si tratta di persone che ogni giorno si prodigano per la comunità e che in particolare in questi anni di emergenza sanitaria hanno dato un contributo fondamentale di aiuto e vicinanza alla popolazione. E' giusto riconoscere l'importante sforzo sostenuto a beneficio e salvaguardia di tutta la popolazione tabiese".