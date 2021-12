Taggia: Antea Edizioni, la casa editrice per il territorio, "Tanti scrittori in provincia di Imperia. Nel 2022 puntiamo sui gialli" - video servizio

Antea Edizioni è una casa editrice di Taggia che punta alla promozione del territorio e degli autori locali. Da poco più di un anno ha trovato casa nel Pantan, in via Soleri, centro storico tabiese con l’intento di promuovere e valorizzare la cultura.



A catalogo oggi conta 25 autori e in media arrivano almeno 3 proposte ogni mese. C’è grande fermento a livello provinciale per quel che riguarda la scrittura. Gli autori non mancano e secondo Angelo Giudici il territorio gioca un ruolo fondamentale ispirando i cuori e i pensieri di chi scrive.

La casa editrice copre tutte le fasce d'età: dai libri per bambini, passando per i fantasy rivolti ai ragazzi e arrivando fino ai romanzi storici, senza disprezzare i racconti che parlano di natura o anche i ricettari. Proprio un’opera in ambito culinario è oggi una delle più vendute del catalogo della casa editrice. Antea Edizioni porterà i suoi autori in un evento nuovo in programma il 19 dicembre a Villa Boselli, “Di libro in libro”. Una giornata dove il pubblico potrà incontrare gli scrittori che presenteranno le loro opere.

"Nasciamo il 22 agosto del 2020, puntiamo sulla produzione e valorizzazione dei talenti taggiaschi ma vogliamo aprirci a livello nazionale. - ci spiega Angelo Giudici - Abbiamo creato collante di narrativa, umorismo, teatro e poesia. Ho una passione per le pubblicazioni di storia locale che nasce nel 1998 quando ho pubblicato 'Il Dottor Antonio' di Giovanni Ruffini, in una nuova edizione riveduta, aggiornata e corretta. Il punto di forza è di proseguire tutta quella editoria legata alla storia locale. 'Di Libro in Libro' sarà uno spazio di festa e un momento di gioia, in pieno clima natalizio e invitare soprattutto i non lettori a leggere o regalare un libro. Amare e promuovere la lettura è un passaggio fondamentale nella vita".

"E' vero ci sono tanti scrittori a livello locale. La mia casa editrice ha ricevuto una quarantina di manoscritti e alla fine ne abbiamo pubblicati 30. Quei dieci esclusi sono scrittori sicuramente validi ma non adatti alla mia linea editoriale. La presenza di così tanti scrittori è indice di fermento culturale che aiuta a far sopravvivere il piacere del libro e della lettura. La nostra è una terra che riconosco come creativa e capace di sviluppare talenti in tutte le discipline culturali. E' una terra che ispira. Pensiamo ai tanti stranieri che sono venuti qui da noi da Ventimiglia, a Bordighera, Sanremo per trovare angoli e luci particolari per far emergere quella creatività che è dentro di noi. Qui gli stranieri trovano la terra fertile della creatività".

"Per l'anno nuovo svilupperemo la collana 'I gialli di Antea Edizioni'. Quindi rivolgo un appello ai giallisti della nostra provincia di presentarsi e mandarci un manoscritto. Sicuramente troverete un editore appassionato e attento che non vede l'ora di trovare un autore da milioni da copie, se volessimo sognare in grande. Io vivo con entusiasmo la passione per i libri. Non è solo una questione venale ma soprattutto di realizzazione degli autori che entreranno a far parte della nostra casa editrice" - conclude Giudici.