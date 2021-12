Il ritorno di Natale a Villa Boselli: una giornata di festa in sicurezza premiata dalla felicità dei bambini - Fotogallery

Ancora una volta Natale a Villa Boselli ha saputo regalare la magia del Natale a tante famiglie del territorio di Taggia e non solo. La manifestazione giunta quest'anno all'ottava edizione si conferma appuntamento di riferimento tra gli eventi legati alle festività di dicembre.



L'appuntamento si è svolto nel rispetto delle misure di sicurezza, con il controllo del green pass e obbligo di mascherina, quest'ultimo imposto da ordinanza del sindaco Mario Conio. Il Comitato di Natale a Villa Boselli porta a casa un risultato importante: riuscire a garantire il ritorno dell'appuntamento tanto atteso dai bambini. L'anno scorso a causa delle restrizioni per il Covid, l'unica possibilità era stata una sfilata in centro consegnando le caramelle ai bambini che si trovavano in strada.



Quest'anno invece la manifestazione si è svolta quasi come prima del Covid, con show e intrattenimento per lo più in forma statica e garantendo comunque tanti spazi di gioco e divertimento grazie al villaggio di Natale realizzato nei giardini della villa del centro di Arma di Taggia e con le bancarelle presenti nella cinta esterna, all'interno di una isola pedonale. Una giornata di grande festa grazie all'imponente lavoro portato avanti dai volontari del comitato, mamme e papà che si impegnano di anno in anno per la buona riuscita di questo appuntamento donato alla comunità.



Il momento clou come da programma l'arrivo di Babbo Natale a bordo di una slitta particolare. I bimbi pur mantenendo le distanze si sono potuti scattare una foto con il loro beniamino oltre naturalmente a portare le letterine per il 25 dicembre.



