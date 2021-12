Bordighera: nuove strutture sportive per le scuole di via Pelloux e via Pasteur

Dopo la conclusione dei lavori per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico De Amicis-Ruffini di via Pelloux, l'amministrazione ha manifestato la volontà di realizzare un campetto polivalente destinato alle attività sportive degli studenti del plesso scolastico, nonché agli amanti dello sport e ad altri fruitori che potranno accedervi in orari extrascolastici, oltre alla fornitura e in opera di un impianto di rete da minivolley e di quattro strutture, multisport calcetto con canestro, di cui due destinate alla scuola Maria Primina di via Pasteur.