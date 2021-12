"Profondamente addolorati per la perdita di una figura che ha scolpito con le azioni e le parole una pagina fondamentale della storia della nostra Resistenza, salutiamo per l'ultima volta il Comandante Garibaldi, il cui ricordo sarà sempre vivo tra noi e sprone a continuare anche in suo nome le nostre battaglie! Grazie Comandante, Bajardo per noi non sarà mai più la stessa!

Sincere condoglianze a tutti i suoi cari, a nome del Comitato Provinciale Anpi.

La Presidente

Amelia Narciso”.