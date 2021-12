Trasporto Pubblico Locale, da Regione la ripartizione dei 17 milioni per il rinnovo degli autobus sulle linee extraurbane

La giunta regionale, su proposta dell'assessore ai Trasporti Gianni Berrino, ha approvato oggi la delibera per la ripartizione dei circa 17,3 milioni di euro -su un totale di circa 600 - destinati dal Governo alle aziende di trasporto pubblico locale della Liguria nell'ambito del 'Piano nazionale per gli investimenti complementari al piano nazionale di ripresa e resilienza'.



Le risorse emanate saranno destinate all’acquisto di autobus ad alimentazione a metano, elettrica o a idrogeno e relative infrastrutture di alimentazione, adibiti al trasporto pubblico extraurbano e suburbano. Nel dettaglio, le risorse sono state così ripartite: ad Amt 4,6 milioni di euro (pari al 26,60%), ad Atc Esercizio 5,2 milioni (30,25%), a Tpl Linea Srl 4,2 milioni (24,24%) e a Rt 3,2 (18,91%).



"Un rinnovo della flotta necessario per rendere i nostri bus sempre più rispettosi dell'ambiente. Tengo a precisare che le risorse assegnate alla Regione sono ripartite tra le aziende di trasporto pubblico locale rispetto al solo servizio esercitato in ambito extraurbano - sottolinea l'assessore Berrino - stante che in Liguria i servizi di trasporto sono distinti in 'urbano' ed 'extraurbano' e non è prevista una tipologia denominata 'suburbana'. Sarà compito del competente Settore Trasporto Pubblico Regionale l’accertamento e l’impegno delle risorse erogate".