Imperia, la città intera dà l'ultimo saluto ad Eugenio Minasso: "La sua vita eterna non avrà fine. Ha amato tanto questa terra" (foto e video)

Oggi pomeriggio nel Duomo di Porto la città di Imperia ha tributato l’estremo saluto al deputato Eugenio Minasso stringendosi intorno alla moglie Marcella Golizio, alla figlia Roberta, consigliere comunale di ‘Obiettivo Imperia’ e al figlio Pietro, calciatore dell’Imperia calcio, società della quale Minasso era diventato dirigente di punta da qualche anno. Il funerale è stato celebrato da don Antonello Dani.

Eugenio Minasso è morto lunedì scorso a 62 anni nella nel reparto di Malattie infettive del San Martino di Genova a seguito di complicanze derivanti dal covid che aveva superato a fine estate.

Presenti le autorità cittadine e una folta rappresentanza dell’Imperia calcio. Tanti i politici che hanno militato con lui prima in Alleanza Nazionale poi nel Nuovo centrodestra di Angelino Alfano. Presente anche il sindaco di Imperia Claudio Scajola, l'assessore regionale al Demanio, Marco Scajola, il sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, di Pieve Teco, Alessandro Alessandri, di San Bartolomeo al Mare Valerio Urso nonchè Antonio Bissolotti, segretario Politico Regionale Noi con l'Italia - Liguria Popolare, Angelo Francesco Dulbecco, sindaco di Caravonica, il presidente dell'Imperia Fabrizio Gramondo, gli ex sindaci del capoluogo Paolo Strescino e Carlo Capacci, Maurizio Zoccarato ex sindaco di Sanremo e molti tra attuali ed ex assessori e consiglieri comunali.