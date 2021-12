Diano Marina, arriva l'ok della Conferenza dei servizi per il secondo lotto dei lavori che 'difenderanno' il litorale di borgo Paradiso

Arriva il via libera dalla conferenza di servizi per il secondo lotto dei lavori del progetto relativo al ripristino della funzionalità delle dighe poste a protezione del litorale compreso tra la foce del torrente San Pietro e il confine con il comune di San Bartolomeo al Mare.

Nello specifico si tratta del più ampio sistema 'litoraneo difensivo della zona ad alta urbanizzazione di borgo Paradiso'. In particolare si prevede la costruzione di "opere fisse in massi lapidei e materiali sciolti". Questo secondo lotto ha visto lo stanziamento di un finanziamento di due milioni e mezzo di euro. Lo scopo del progetto è quello di difendere la costa dalle mareggiate, dopo i danni subiti nel 2018 e in seguito all'alluvione del 2019 e, oltre a salvaguardare il territorio, mira a promuovere lo sviluppo turistico del comprensorio.

La conferenza dei servizi, che ha stata convocata il 3 novembre scorso, ha visto riunirsi la Regione Liguria, settore Ecosistema Costiero e settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo ed Attività Estrattive, la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona, l'agenzia del Demanio – Direzione Territoriale Liguria, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Imperia, la Capitaneria di Porto di Imperia e il comune di Diano Marina, 7° settore ufficio 'Demanio marittimo' e ufficio 'urbanistica'.

Tutti gli enti coinvolti hanno espresso parere favorevole mentre la Capitaneria di Porto pur avendo dato l'ok ha comunque fatto riserva di esprimere eventuali "prescrizioni per l’esecuzione dei lavori".

Adesso quindi l'intervento è stato autorizzato e il Comune di Diano Marina attende solo l'esito dell’indagine di mercato che prevede l'avvio della gara per l’affidamento dell’appalto del secondo lotto. Il cantiere dovrebbe partire al massimo a gennaio.