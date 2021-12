Ottimi risultati nell'ultimo fine settimana per gli atleti della Ginnastica Riviera dei Fiori a Rimini

Si conclude nel migliore dei modi l’ultima parte di stagione della sezione ritmica della Ginnastica Riviera dei Fiori che, alle 'Finali Nazionali', ha ottenuto brillanti risultati con le sue 5 ginnaste allieve e senior. La recente trasferta a Rimini (5/7 dicembre 2021), ha riservato due intense giornate di gare che ci hanno visto protagonisti nelle gare tra le più prestigiose, i livelli silver LD ed LC, quelli con i contenuti tecnici tra i più ‘impegnativi’.

La prima a scendere in pedana nelle allieve 3 (10 anni) è stata Giada Caridi che con un esercizio alle clavette tecnicamente ben eseguito, con grinta e dinamicità ha ottenuto il punteggio più alto della gara portandosi a casa il titolo di Campionessa Italiana a questo attrezzo, oltre ad aver ottenuto il 6 posto nella classifica assoluta e il 13 posto al corpo libero. Subito dopo è toccato alla compagna di squadra Sofia Pugachev che con altrettanta bravura ha ottenuto un ottimo bronzo al corpo libero, un 6 posto al cerchio confermato anche nella classifica assoluta. Sempre nelle allieve netto miglioramento per Angelica Pavan che rispetto alle prove regionali ha incrementato i punteggi posizionandosi nelle zone ‘avanzate’ della classifica. Le nostre giovanissime ginnaste , comprese le assenti per vari motivi Lavinia Falcidia, Esmeralda Caporusso e Marie Panizzi, stanno dimostrando di saper fare squadra, di avere carattere e qualità per poter svolgere la ginnastica ritmica a questi livelli.

Nel pomeriggio di domenica sono state le nostre due esperte ginnaste senior a disputare le finali confrontandosi con le migliori ginnaste delle altre regioni .La Senior 1 Giulia Carrera, ha ottenuto tutti punteggi di riguardo, classificandosi al 7° posto nella classifica assoluta (somma dei due attrezzi svolti), a soli 0,25 centesimi di punto dal podio , e con distacchi sempre minimi ha ottenuto un 5° posto al cerchio ed un 8° posto alla palla con un punteggio penalizzante non in linea con l’esercizio eseguito .Infine nelle Senior 2 , (dai 19 anni in avanti) la nostra Alice Frascarelli ha confermato i podi dei precedenti campionati conquistando un argento alla palla, un 4 °posto nella classifica assoluta e un 7° posto al cerchio. Sicuramente contente di questa parte finale di gare i tecnici Lorenza Frascarelli presente a Rimini e l’intero staff tecnico societario che è rimasto a casa per preparare l’ultimo evento sportivo dell’anno solare che coinvolgerà molti nostri ginnasti.

Sarà il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, ad ospitare la terza e conclusiva prova del Campionato Regionale delle discipline del settore ginnastica per tutti, con le prove del Gymgiocando (ginnasti dai 5 ad 8 anni), il PT Young di artistica maschile e ritmica, il Promogym gara individuale over 8 anni, il Syncrogym stesse età ma di squadra per le discipline della ginnastica artistca e ritmica, oltre alle prove del Trampolino Elastico e di Acrobatica. Nonostante il periodo poco ‘incoraggiante’ per la realizzazione di eventi sportivi, la proposta di sabato prossimo, che si svilupperà su fasce di attività suddivise in piccoli gruppi dalle 9 alle 19, avrà l’obiettivo di far vivere una emozionante giornata di sport a questi giovanissimi atleti che si stanno avvicinando al ‘magicomondodellaginnastica’.