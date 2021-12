Minibasket: il Farigliano vince il primo Torneo dell’Oliva Taggiasca organizzato dall'Olimpia di Arma di Taggia

Si è aperto ieri con un bellissimo successo organizzativo il 1° Torneo dell’Oliva Taggiasca, organizzato dalla ASD Olimpia Basket di Arma Taggia.



“Il nostro direttivo ha ideato questa manifestazione su più giornate, che si spera di replicare e sviluppare ogni anno, per entrare sempre più in sintonia con il territorio, per creare una simpatia ed un tifo reciproco fra i nostri atleti e le aziende, i lavoratori e gli artigiani di questo prodotto naturale meraviglioso - spiega Nino Ioppolo, presidente dell’Olimpia - già da tempo abbiamo scelto l’oliva come nostra mascotte, perché ci rappresenta, storicamente siamo sempre stati piccoli e furiosi, adesso vogliamo promuovere il Comune e le aziende della zona promuovendoli attraverso le squadre invitate, che si spera siano sempre più numerose e distanti”.

Questa prima giornata era riservata al minibasket e alla categoria Esordienti (anni 2010-2011) in particolare.

Sei le squadre partecipanti, provenienti dalla Liguria e dal Piemonte.

Ezio Arduino, coordinatore tecnico dell’Olimpia Basket commenta: “È tanta la voglia di rivedere in campo i nostri atleti e quelli dei nostri amici lontani e nel minibasket è importantissimo dare un senso agli allenamenti che questi piccoli, appassionati guerrieri stanno facendo da mesi contro tutte le difficoltà del momento”.

I bambini hanno infatti dato uno spettacolo di impegno e di dedizione a questo sport, non hanno potuto godersi il nostro bel clima ma tornano a casa con un assaggio di oliva taggiasca offerto dallo sponsor della giornata.

Per la cronaca tutte le squadre hanno dimostrato lo stesso livello di impegno, solo ai punti il torneo si è concluso con questa classifica:

1a classificata Farigliano Basket squadra rossi

2a classificata Mybasket Genova

3a classificata Olimpia Basket Arma Taggia

4a classificata Farigliano Basket squadra bianchi

5a classificata Albenga Basket

6a classificata Asd Cairo Montenotte