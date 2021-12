Imperia: i piccoli rugbisti del Reds Team attivi per una raccolta di regali da donare in beneficienza

Il tempo del Natale è vicino, mentre Babbo Natale sistema letterine e slitta, gli elfi che quest’anno hanno il volto dei bimbi dei piccoli del Reds Rugby Team si prodigano per i regali, infatti tutta la società si è attivata per una raccolta di giocatoli da donare ad Abeo Liguria Onlus (associazione di volontariato nata per aiutare e dare ospitalità e sostegno ai bambini e adolescenti, affetti da tumori e leucemie, e alle loro famiglie). Raccolta effettuata con gli amici della Taberna del Foro supereroi per voi.

Raccolta che ha avuto un grande riscontro e successo (la dirigenza dei Reds ringrazia sentitamente le famiglie e gli amici che hanno partecipato comprendendo lo scopo e lo spirito della raccolta benefica). Dare sostegno è alla base dei principi del rugby, messo in pratica nella vita quotidiana è un bell’esempio di civismo.

L’impegno societario non si limita a quanto detto, ma procede nelle scuole d’infanzia dove viene portato il divertimento del rugby. Rugby come sport di formazione e non come spesse volte descritto come “quello dove si picchiano”, gli educatori/allenatori REDS, tutti qualificati ESR FIR, hanno fatto crollare questo scetticismo e hanno potuto far vivere il divertimento del gioco con la palla ovale ai piccoli delle scuole di Piani, Dolcedo e Via degli Ulivi.

Attività a tutto tondo dei Reds Rugby Team di Imperia, presente sui campi da gioco, nel settore scolastico e in quello sociale, quindi realtà viva ed in essere sul territorio imperiese.