Oggi sono stati rilevati 27 nuovi positivi al covid nel Principato di Monaco, per un totale di 4.006 persone colpite dall'inizio della pandemia. Sono 20 le guarigioni, 3.786 in totale.

Al CHPG sono curate 10 persone: 8, di cui 2 residenti, sono in ospedale. Altri due pazienti, non residenti, sono in terapia intensiva.