Sanremo: a palazzo Nota prosegue la rassegna ‘Il museo de Lo Studiolo’, l’esordio narrativo di Freddy Colt

Dopo la riuscita del primo incontro, la rassegna letteraria “Il museo de Lo Studiolo” prosegue domani alle 16, con la presentazione di un’altra novità libraria realizzata dalla casa editrice sanremese.

Si tratta peraltro di un esordio, perché per la prima volta lo studioso e musicista matuziano Freddy Colt dà alle stampe un lavoro di tipo narrativo: si intitola “Il Principe di Castelbajardo” e lui si firma, in questo caso, Faris La Cola. L’opera è un racconto lungo, che viene presentato come “romanzetto storico” perché, pur nella brevità, racconta – in forma romanzata – una storia vera, ambientata a cavallo tra Otto e Novecento, e tra Bajardo e Sanremo. È la vicenda di una giovane bajocca che avrebbe avuto un’avventura con un Principe di Casa Savoia, da cui nacque un bambino a cui fu tenuta nascosta la vera paternità. Costui visse ignaro della sua discendenza nobiliare, anche se nei paesi, come si dice, la gente mormora. E dunque si è sempre vociferato di questa misconosciuta identità principesca. La narrazione è calata nell’atmosfera cosmopolita della Sanremo belle époque con larghi riferimenti all’entroterra intemelio, specialmente al borgo di Bajardo.

A presentare il volume, fresco di stampa, ci sarà la critica letteraria e d’arte Letizia Lodi, funzionaria della Pinacoteca di Brera a Milano e recentemente insignita del Premio “San Romolo” per la cultura, insieme al responsabile de “Lo Studiolo” Fabio Barricalla, docente, poeta e filologo sanremese. Per interpretare alcuni passi del “romanzetto” interverranno nella sala consiliare del Museo di Palazzo Nota l’attrice del Teatro dell’Albero Loredana De Flaviis e l’attore dell’Accademia della Pigna Max Carja. A dare il benvenuto al Museo sarà l’assessore alla cultura del Comune di Sanremo Silvana Ormea.

Nell’occasione l’autore, oltre a raccontare la genesi di questo suo curioso lavoro, sarà disponibile a firmare e dedicare ai presenti le copie del “Principe di Castelbajardo”. L’ingresso è libero ma subordinato alle regole d’accesso ai luoghi pubblici.