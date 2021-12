Sabato gli Open Day dell'Alberghiero di Taggia: un'opportunità anche virtuale tra orientamento e show cooking

Sabato prossimo, l'11 dicembre, nuovo appuntamento con gli Open Day dell'Istituto Alberghiero di Taggia. La prestigiosa realtà scolastica sul lungomare apre le porte per far conoscere le tante potenzialità insite nel cammino di formazione di chi sceglie l'Istituto E.Ruffini. Una giornata per saggiare le potenzialità offerte da questo percorso formativo grazie a una formula esperienziale attraverso gli showcooking che saranno mostrati anche online proprio per accogliere la più amplia platea possibile.

Frequentare l'Alberghiero apre oggi a molte possibilità lavorative in ambiti anche forse non così conosciuti ma in netta espansione. Pensiamo ad esempio a chi vuole diventare food blogger, food innovator, così come tecnico dell'industria alimentare, nutrizionista. Nuove strade lavorative che si affiancano a quelle più conosciute, consolidate e sempre importanti, come quella per diventare Chef, pasticcere, sommelier, enologo. Alberghiero però non vuol dire solo cucina o sala. Infatti c'è da tempo un occhio di riguardo anche al mondo dell'hotellerie e dei servizi rivolti all'accoglienza, per formare i direttori d'albergo, receptionist e guide turistiche di domani.

Il mondo del lavoro sta cambiando e l'Alberghiero si adatta con percorsi specifici che alla didattica con rinomati professionisti affiancano laboratori e incontri formativi con personalità del mondo della cucina e non solo. Ad esempio tra le tante attività proposte ci sono i laboratori di Analisi Sensoriale; Chimica e Fisica in cucina; Alimentazione Sostenibile. Così come Show Cooking, Bartendering, Carving e

Flambe’.

Oltre a questo, non bisogna dimenticare l'importanza assunta dall'Istituto Ruffini in questi anni grazie ai numerosi traguardi raggiunti nell'ambito di prestigiose competizioni nazionali e internazionali. Alcuni degli studenti più meritevoli e talentosi dell'Alberghiero sono stati spesso contattati per entrare a lavorare in alcune delle più rinomate brigate di cucina italiane o nella vicina Francia e nel Principato di Monaco. Oltre al mondo del lavoro, l'Istituto Alberghiero offre l'accesso a tutte le università.