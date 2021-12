Un nostro lettore, Simone Pecchia, ci ha scritto per segnalare un disservizio di Riviera Trasporti:

“Anche oggi una mancata partenza degli autobus previsti per le 6.30 e 6.40 da piazza Colombo a Sanremo per Imperia. Partito il bus delle 6.50, chissa come arriverà ad Imperia? Nessun passaggio di autobus dedicati agli studenti e dispiace lasciare i ragazzi per strada. Pensavamo che la situazione si fosse risolta”.