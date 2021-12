Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 9 a domenica 12 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 9 DICEMBRE

SANREMO

9.00. Passeggiata urbana a cura dell’Associazione ‘Cuore in Movimento’ con partenza da Santa Tecla Pian di Nave fino al Monastero Carmelitane - 8 km. Ca. con salite 135mt dislivello (i dettagli a questo link)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio



16.00-20.00. Collettiva d’arte ‘Sei personaggi in cerca d'Autore’ con le opere degli artisti: Luciana Russo, Diletta Recchi, Lolita Venturini, Agnese Larotella, Sheriban Shehu, Mineo (Sherry) Russo, Antonio Galante. galleria d'arte Bonbonniere in Corso Inglesi (tutti i giorni nel periodo pre-festivo e festività natalizie)

IMPERIA



10.00-18.30. ‘Vent'anni di Magia, il filo che unisce’: esposizione di ricami elaborati nei 20 anni dell'Associazione ‘Magia di Punti’ Evento a favore dell'Associazione ‘Giraffa a Rotelle’ attraverso l'acquisto di una manufatto. Mediateca della Biblioteca civica ‘L. Lagorio’, piazza De Amicis 7, ingresso libero, fino all’11 dicembre



10.00-17.00. Mostra personale di Pietro Visino. Galleria ‘Il Rondò’ in piazza Dante, fino al 21 dicembre (h 10/12-15/17)

15.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in calata Anselmi

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

VENTIMIGLIA

10.00. Villaggio di Natale nella nuova isola pedonale di via Aprosio

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 12 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

VALLECROSIA

20.45. Conferenza sull'Autostima a cura dell'Associazione Noi4You dal titolo ‘Le donne, il lavoro e la maternità... e gli uomini?’ con relatrice la psicologa dottoressa Guendalina Donà. Sala polivalente comunale

BORDIGHERA

10.00-12.00. Presepe Madonna dei Fiori in Via Arca di Noè 27 (giovedì h 10/12 e venerdì h 15/17.30), info 0184 843120

16.00-19.00. ‘Silenzio ombre luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra con presentazione del libro fotografico ‘Silenzio ombre luci’ di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Sala Rossa del Palazzo del Parco, fino al 9 gennaio (dal mercoledì alla domenica), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO

10.00. ‘UpArte Natale 6’: vernissage mostra d'arte e artigianato di pittura, scultura, artigianato, laboratori, incontri musicali culturali. UpArte Badalucco Art Gallery, Piazza Duomo, fino al 24 dicembre, info e prenotazioni a 348 7478477



FRANCIA

CANNES



10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)

10.00. ILTM Cannes - Luxury Travel Market International: ultimo giorno della fiera dedicata al segmento del turismo del lusso. Palais des Festivals et des Congrès, Boulevard de la Croisette 1 (più info)

19.00 & 21.00. Festival internazionale Cannes di danza contemporanea al teatro nazionale di Nizza (il programma a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-17.30. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

11.00-22.30. ‘Noël au Canada’: Villaggio di Natale con animazioni (da domenica a giovedì 11/22.30. venerdì, sabato 11/23, 24 dicembre 11/20.30, 31 dicembre 11/22). Port Hercule fino al 2 gennaio, info +377 93 150603 (i dettagli a questo link)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

18.00. Conferenza ‘Le Donne dietro la telecamera ai tempi del cinema muto’ di Vincent Jourdan. Mediateca di Monaco, Biblioteca Louis Notari (più info)

19.00. ‘La Natività: la cultura della nascita e della rinascita’: conferenza di arte in lingua italiana con Jacopo Veneziani, a cura del Dante Alighieri Comitato di Monaco (20 euro). Théâtre des Variétés, info +377 97708947 (più info)

20.30. ‘Chaplin, 1939’ di Cliff Paillé con Romain Arnaud-Kneisky, Swan Starosta e Alexandre Cattez. Théâtre des Muses (più info)



NICE



11.00. Natale a Nizza dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (la programmazione completa a questo link)





VENERDI’ 10 DICEMBRE

SANREMO

10.00. Torneo di calcio Internazionale a cura della ASD Liguria calcio non vedenti, fino al 12 dicembre

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

16.00. ‘L’esordio narrativo di Freddy Colt’: presentazione del libro ‘Il Principe di Castel Bajardo’ di Faris La Cola (Lo Studiolo). Intervengono con l’autore Letizia Lodi e Fabio Barricalla. Letture a cura di Loredana De Flaviis e Max Carja. Museo civico a Palazzo Nota, ingresso libero con green pass e mascherina

12.00-20.30. Per la ‘Nobel Week’, diretta streaming conferimento dei Premi Nobel per la Pace da Oslo e da Stoccolma + tavola rotonda ‘Sostenibilità dal fiore alla moda’ + presentazione del libro ‘Come vincere un nobel’ + Cena di Gala (100 euro). Villa Nobel (i dettagli a questo link)



16.00-20.00. Collettiva d’arte ‘Sei personaggi in cerca d'Autore’ con le opere degli artisti: Luciana Russo, Diletta Recchi, Lolita Venturini, Agnese Larotella, Sheriban Shehu, Mineo (Sherry) Russo, Antonio Galante. galleria d'arte Bonbonniere in Corso Inglesi (tutti i giorni nel periodo pre-festivo e festività natalizie)

17.00 & 21.00. ‘L’eleganza di Haydn accanto a impressioni di un viaggio in Scozia’: due concerti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretti dal M° Amaury Du Closel con Angelo Nasuto al pianoforte (25 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (prenotazioni per le 17 QUI, per le 21 QUI)



17.30. Presentazione del progetto musicale ‘Tracce Ventimiglia: le impronte musicali del passaggio dei popoli in cerca di una terra promessa’. A cura di Popoli in Arte con Paolo Lizzadro. Spazio de La Ciotola, in Via Santo Stefano 4 nel centro storico, ingresso libero con green pass, prenotazioni allo 0184 507609

21.00. Per ‘Top Voice-Sanremo 2021’, ‘Live Show’: concorso canoro riservato a dilettanti e amatori organizzato alla Dany Animation. ‘Euronettuno’, info al 333 4920065

IMPERIA



10.00-18.30. ‘Vent'anni di Magia, il filo che unisce’: esposizione di ricami elaborati nei 20 anni dell'Associazione ‘Magia di Punti’ Evento a favore dell'Associazione ‘Giraffa a Rotelle’ attraverso l'acquisto di una manufatto. Mediateca della Biblioteca civica ‘L. Lagorio’, piazza De Amicis 7, ingresso libero, fino all’11 dicembre

10.00-17.00. Mostra personale di Pietro Visino. Galleria ‘Il Rondò’ in piazza Dante, fino al 21 dicembre (h 10/12-15/17)

15.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in calata Anselmi

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022





18.00-20.00. Per il ciclo formativo sulla storia dell’arte a cura di Formae Lucis, conferenza dal titolo ‘Iconoclastia e venerazione: Le guerre mediante immagini nella storia. Panoramiche’. Oratorio di san Sebastiano di Via Agnesi (più info)

VENTIMIGLIA

10.00. Villaggio di Natale nella nuova isola pedonale di via Aprosio

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 12 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)



BORDIGHERA

9.00-20.00. Mercatini a tema natalizio con l’esposizione di prodotti tipici, artigianali, gastronomici e tante idee originali per il prossimo Natale, a cura dell’Associazione U Risveiu Burdigotu. Centro Storico, fino a 12 dicembre, info 340 3217606

10.00-19.00. ‘La Via dei Presepi’, a cura dell’Associazione A Pria Preziusa: presepi allestiti nell’atrio dell’ex Comune e nella Parrocchia di S. Maria Maddalena - Oratorio di S. Bartolomeo ed il Diorama della Città di Bordighera presso la Società Mutuo Soccorso Pescatori. Centro storico, fino al 9 gennaio (h 10.30/12.30-16/19), info 339 8131863

15.00-17.30. Presepe Madonna dei Fiori in Via Arca di Noè 27 (giovedì h 10/12 e venerdì h 15/17.30), info 0184 843120

15.00-18.00. 22ª edizione del Presepe sotto le stelle a cura dell’Associazione Culturale Voci e Note. Oratorio SS. Annunziata di Borghetto San Nicolò, visitabile nel fine settimana fino al 9 gennaio (premiazione domenica 9 gennaio alle ore 15)

16.00-19.00. ‘Silenzio ombre luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra con presentazione del libro fotografico ‘Silenzio ombre luci’ di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Sala Rossa del Palazzo del Parco, fino al 9 gennaio (dal mercoledì alla domenica), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

21.00. ‘It’s Christmas Time’ con The Choir Lost in Blues, a cura dell’Associazione Voci e Note sotto le Stelle: concerto dal sapore natalizio in cui gospel e blues si fondono insieme. Teatro del Palazzo del Parco, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Info 339 5640178



TAGGIA ARMA



9.00-13.00. ‘Moscatello di Taggia: 600 anni di storia, 10 anni di DOC e...’: giornata dedicata alla storia del Moscatello di Taggia con lavori di ricerca proposti da quattro ricercatori di prestigiose Università (Genova, Siena, Bologna, Harvard) + degustazione di Moscatello di Taggia abbinata ai prodotti tipici del territorio. Ex Chiesa di Santa Teresa



16.45-18.00. Inaugurazione del villaggio di Natale con esibizione degli allievi della scuola di canto e musica House Voice di Monia Russo + accensione dell'albero di Natale + rinfresco con la tradizionale cioccolata calda. Giardini di Villa Boselli

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la rassegna ‘Jazz all’Albero’, presentazione del libro di Umberto Germinale ‘Around me...Jazz’ a cura di Maurilio Giordana. Sala Teatro Samuel Beckett, via Vignasse 1 (biglietti acquistabili on line a 12 euro QUI), obbligatorio il Green Pass e mascherina

21.30. Per la rassegna ‘Jazz all’Albero’, ‘A Kind of miles’: concerto jazz con Alberto Mandarini (Tromba, Flicorno, Live Electronics), Marco Tindiglia (Chitarra, Live Electronics), Dino Cerruti (Contrabbasso, Basso Elettrico, Live Electronics), Rudy Corvetto (Batteria, Percussioni). Sala Teatro Samuel Beckett, via Vignasse 1 (biglietti acquistabili on line a 12 euro QUI), obbligatorio il Green Pass e mascherina



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO

10.00. ‘UpArte Natale 6’: vernissage mostra d'arte e artigianato di pittura, scultura, artigianato, laboratori, incontri musicali culturali. UpArte Badalucco Art Gallery, Piazza Duomo, fino al 24 dicembre, info e prenotazioni a 348 7478477



FRANCIA

CANNES

10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)

MONACO

10.00-19.30. 24ª Svendita dei Commercianti di Monaco all’Espace Fontvieille, fino al 12 dicembre (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

11.00-23.00. ‘Noël au Canada’: Villaggio di Natale con animazioni (da domenica a giovedì 11/22.30. venerdì, sabato 11/23, 24 dicembre 11/20.30, 31 dicembre 11/22). Port Hercule fino al 2 gennaio, info +377 93 150603 (i dettagli a questo link)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

18.00-20.00. Conferenza a tema su ‘Possiamo riallacciarci alla natura’ presentata da Robert Maggiori, con Christian Godin, filosofo, Caroline Lejeune, politista, Gregory Quenet, storico. Organizzato da Les Rencontres Philosophiques de Monaco. Théâtre Princesse Grace (più info)

20.30. ‘Chaplin, 1939’ di Cliff Paillé con Romain Arnaud-Kneisky, Swan Starosta e Alexandre Cattez. Théâtre des Muses (più info)



NICE

11.00. Natale a Nizza dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (la programmazione completa a questo link)

20.30. ‘J.-S. Bach’: concerto vocale e strumentale dell’Ensemble Baroque de Nice con Philippe Cantor (baritono), Christophe Mazeaud (oboe), Vera Elliott (clavicembalo). Eglise St Martin-St Augustin (più info)







SABATO 11 DICEMBRE

SANREMO

9.00-21.00. Per la ‘Nobel Week’, convegno: simposio ‘Gruppo di studio sull’integrazione delle terapie’ della società italiana di pediatria + convegno ‘Informazione e disinformazione covid 19’ + consegna del premio ‘Public health Villa Nobel Sanremo Award’ + Brani cantati dal soprano Angelica Cirillo + incontro con Dacia Maraini + Aperitivo con specialità gourmet (20 euro). Villa Nobel (i dettagli a questo link)

10.00. Torneo di calcio Internazionale a cura della ASD Liguria calcio non vedenti, fino al 12 dicembre

12.00. Per il Campionato invernale West Liguria, ‘Autunno in regata’ competizioni veliche sue due giorni nello specchio antistante la città. A cura dello Yacht Club Sanremo (il programma a questo link)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio



16.00-20.00. Collettiva d’arte ‘Sei personaggi in cerca d'Autore’ con le opere degli artisti: Luciana Russo, Diletta Recchi, Lolita Venturini, Agnese Larotella, Sheriban Shehu, Mineo (Sherry) Russo, Antonio Galante. galleria d'arte Bonbonniere in Corso Inglesi (tutti i giorni nel periodo pre-festivo e festività natalizie)

18.00. Per ‘Natale alla Pigna’, Concerto di Olden (Davide Sellari) ‘Cuore nero tour 2021’. Sala ex oratorio di Santa Brigida nel centro storico

18.30. Per il ciclo ‘San(r)emo Lettori’, incontro con Dacia Maraini, vincitrice del Premio Strega e Premio Campiello, candidata al Premio Nobel per la Letteratura, con presentazione del libro ‘La scuola ci salverà’ (ed. Solferino). Modera l'incontro Stefania Sandra, vicepreside e docente di lettere del Liceo Cassini di Sanremo, con Francesca Rotta Gentile. Villa Nobel, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid

21.00. Concerto pianistico di Giuseppe Tavella a cura di ‘Studio Sanremo Musica 2000’. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond



IMPERIA



10.00-18.30. ‘Vent'anni di Magia, il filo che unisce’: esposizione di ricami elaborati nei 20 anni dell'Associazione ‘Magia di Punti’ Evento a favore dell'Associazione ‘Giraffa a Rotelle’ attraverso l'acquisto di una manufatto. Mediateca della Biblioteca civica ‘L. Lagorio’, piazza De Amicis 7, ingresso libero, fino all’11 dicembre

10.00-17.00. Mostra personale di Pietro Visino. Galleria ‘Il Rondò’ in piazza Dante, fino al 21 dicembre (h 10/12-15/17)

15.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in calata Anselmi

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

21.00. ‘Viaggio in Musica’ a cura dell'associazione Pantà Musicà con la partecipazione Camerata Musicale Ligure. Teatro del Mutuo Soccorso, via Santa Lucia 14, prenotazione tramite messaggio al 392 9516481 (più info)

VENTIMIGLIA

10.00. Villaggio di Natale nella nuova isola pedonale di via Aprosio

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 12 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

15.00. Concerto di canti natalizi del Coro Polifonico Città di Ventimiglia + divertimento per i più piccoli con il tiro con la balestra. Isola Pedonale di Via Aprosio

BORDIGHERA

9.00-20.00. Mercatini a tema natalizio con l’esposizione di prodotti tipici, artigianali, gastronomici e tante idee originali per il prossimo Natale, a cura dell’Associazione U Risveiu Burdigotu. Centro Storico, fino a 12 dicembre, info 340 3217606



10.00. Convegno inaugurale della sezione del Ponente Ligure di Italia Nostra. Intervengono su svariati argomenti a tema: Roberto Cuneo (Consigliere Nazionale Italia Nostra), Francesca Mazzino (Docente Architettura del Paesaggio Università di Genova), Giovanni Vicentini (Pianificatore Territoriale Comune di Padova). Cinema Zeni, ingresso libero, necessario green pass e mascherina

10.00-19.00. ‘La Via dei Presepi’, a cura dell’Associazione A Pria Preziusa: presepi allestiti nell’atrio dell’ex Comune e nella Parrocchia di S. Maria Maddalena - Oratorio di S. Bartolomeo ed il Diorama della Città di Bordighera presso la Società Mutuo Soccorso Pescatori. Centro storico, fino al 9 gennaio (h 10.30/12.30-16/19), info 339 8131863

15.00-18.00. 22ª edizione del Presepe sotto le stelle a cura dell’Associazione Culturale Voci e Note. Oratorio SS. Annunziata di Borghetto San Nicolò, visitabile nel fine settimana fino al 9 gennaio (premiazione domenica 9 gennaio alle ore 15)

16.00-19.00. ‘Silenzio ombre luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra con presentazione del libro fotografico ‘Silenzio ombre luci’ di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Sala Rossa del Palazzo del Parco, fino al 9 gennaio (dal mercoledì alla domenica), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

17.00-20.00. ‘Melodie nelle vie’: intrattenimento musicale a cura dell’Associazione Fare Musica. Centro città e centro storico, info 328 7511694

20.30. Per il 36esimo Inverno Musicale, ‘Concerto Giovani Talenti’ con il basso Dario Amoroso e l’Ensemble Sanremo Opera Theater. Direttore Marco Orazio Vallone. Teatro del Palazzo del Parco (a pagamento con prenotazione obbligatoria), info 371 5807035

TAGGIA ARMA



9.00-13.00. ‘Moscatello di Taggia: 600 anni di storia, 10 anni di DOC e...’: tavola rotonda dedicata ai 10 anni dell'ingresso della sottozona ‘Taggia o Moscatello di Taggia’ all'interno del disciplinare della DOC Riviera Ligure di Ponente + degustazione di Moscatello di Taggia abbinata ai prodotti tipici del territorio. Ex Chiesa di Santa Teresa



10.00-18.00. ‘Natale a Villa Boselli’: mercatino a tema natalizio + gonfiabili, spettacoli di magia e giocoleria, stand educativi, trucca bimbi, merenda offerta dai commercianti e curata dal Lions Club di Arma + Babbo Natale. Anima la due giorni lo showman Gianni Rossi. Villa Boselli e strade adiacenti (più info)



DIANO MARINA



16.00. ‘Intimate collection’: inaugurazione mostra personale di ‘Aqua Aura’ alla presenza dell’artista. A cura della Civiero Art Gallery. Sala ‘R. Falchi’ Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (da martedì a sabato h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), fino all’8 gennaio

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-19.00. Tradizionale Mercatino di Natale: shopping natalizio con numerosi stand, bancarelle di hobbisti + degustazione di gustosi spuntini e prodotti da forno dolci e salati proposti + servizio caffetteria + intrattenimento musicale di Paolo Bianco + postazione di Babbo Natale + giochi e laboratori per i più piccoli. Piazza Magnolie, anche domani (locandina)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO

10.00. ‘UpArte Natale 6’: vernissage mostra d'arte e artigianato di pittura, scultura, artigianato, laboratori, incontri musicali culturali. UpArte Badalucco Art Gallery, Piazza Duomo, fino al 24 dicembre, info e prenotazioni a 348 7478477

DIANO CASTELLO

21.00. Per la Rassegna di teatro amatoriale, spettacolo dal titolo ‘Sale d’Attesa’ messo in scena dalla compagnia ‘#Cosavuoichetilegga?’ di Albenga. Regia di Carlo Deprati. Teatro Concordia, ingresso a offerta, necessario green pass e mascherina, prenotazioni al 328 3043741 (più info)



FRANCIA

CANNES



10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)

19.00 & 20.30. Festival internazionale Cannes di danza contemporanea. Cannes La Bocca e Grand Auditorium del Palais des Festivals (il programma a questo link)

LE BROC



20.30. ‘Lettera a Bach’: concerto della cantante israeliana Noa. Complesso Arts d'Azur (più info)

MENTON



9.00-19.30. Natale a Mentone dal 4 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (il programma nel dettaglio a questo link)

MONACO

10.00-19.30. 24ª Svendita dei Commercianti di Monaco all’Espace Fontvieille, fino al 12 dicembre (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

11.00-23.00. ‘Noël au Canada’: Villaggio di Natale con animazioni (da domenica a giovedì 11/22.30. venerdì, sabato 11/23, 24 dicembre 11/20.30, 31 dicembre 11/22). Port Hercule fino al 2 gennaio, info +377 93 150603 (i dettagli a questo link)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

14.30 &16.30. ‘Pinocchio’ di Carlo Collodi con Alexandre Tourneur e Charlotte Fabre o Mathilde Puget o Amélie Gonin. Théâtre des Muses (più info)

19.00. Concerto ‘Il Messia’ di George Frideric Handel, diretto da Errol Girdlestone, con i solisti Elenor Bowers-Jolley (soprano), Kristin Finnegan (alto), Alexandros Tsilogiannis (tenore), Thomas Dear (basse) e il Ristretto Chamber Choir and Orchestra. St-Paul's Church (locandina)

19.30. Per ‘Monaco Dance Forum’, ‘L'Heure Exquise’: rappresentazioni coreografiche di Maurice Béjart della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Opera di Monte-Carlo, Salle Garnier (più info)

20.00. Ballo di Natale a tema su ‘Lo Schiaccianoci’. Asta a sostegno della Fondazione Princesse Charlène de Monaco, a cura di Five Stars Events. La Salle Empire (più info)

20.30. ‘Chaplin, 1939’ di Cliff Paillé con Romain Arnaud-Kneisky, Swan Starosta e Alexandre Cattez. Théâtre des Muses (più info)

NICE

11.00. Natale a Nizza dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (la programmazione completa a questo link





DOMENICA 12 DICEMBRE

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da S. Bernardo di Mendatica a Valcona accompagnati dalla guida Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)



10.00-18.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di ‘Immagini Natalizie e Presepi Artigianali’ in Piazza San Sebastiano e disposti lungo via Costa della Frazione di Coldirodi

10.00. Torneo di calcio Internazionale a cura della ASD Liguria calcio non vedenti

11.00. Per il Campionato invernale West Liguria, ‘Autunno in regata’ competizioni veliche sue due giorni nello specchio antistante la città. A cura dello Yacht Club Sanremo (il programma a questo link)

14.00. Per ‘Natale alla Pigna’, ‘Pace maker nel centro storico di Sanremo’: giochi di ruolo nei vicoli e nelle piazze della Pigna (più info)



15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio



16.00-20.00. Collettiva d’arte ‘Sei personaggi in cerca d'Autore’ con le opere degli artisti: Luciana Russo, Diletta Recchi, Lolita Venturini, Agnese Larotella, Sheriban Shehu, Mineo (Sherry) Russo, Antonio Galante. galleria d'arte Bonbonniere in Corso Inglesi (tutti i giorni nel periodo pre-festivo e festività natalizie)

IMPERIA

10.00-17.00. Mostra personale di Pietro Visino. Galleria ‘Il Rondò’ in piazza Dante, fino al 21 dicembre (h 10/12-15/17)



15.00. Visita guidata alla Basilica di San Maurizio e salita alla Cupola a cura del ‘Comitato Sottotina’ (evento a offerta libera). Ritrovo davanti alla Basilica, info e prenotazioni 339 2077479

15.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in calata Anselmi

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

VENTIMIGLIA



10.00. Villaggio di Natale nella nuova isola pedonale di via Aprosio

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’ (ultimo giorno): mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi

15.00. Spettacolo teatrale itinerante per bambini ‘Il paese da… favola’, Isola Pedonale di Via Aprosio

VALLECROSIA

16.30. Concerto del coro e solisti dell'Istituto Musicale G.B. Pergolesi nella Sala polivalente comunale

20.45. ‘Evento Fine Mostercloss Noturol Mix Singing®’: concerto a cura dell’Istituto Musicale Modem Sound School. Sala polivalente comunale

BORDIGHERA

9.00-20.00. Ultimo giorno dei Mercatini a tema natalizio con l’esposizione di prodotti tipici, artigianali, gastronomici e tante idee originali per il prossimo Natale, a cura dell’Associazione U Risveiu Burdigotu. Centro Storico, info 340 3217606

10.00-19.00. ‘La Via dei Presepi’, a cura dell’Associazione A Pria Preziusa: presepi allestiti nell’atrio dell’ex Comune e nella Parrocchia di S. Maria Maddalena - Oratorio di S. Bartolomeo ed il Diorama della Città di Bordighera presso la Società Mutuo Soccorso Pescatori. Centro storico, fino al 9 gennaio (h 10.30/12.30-16/19), info 339 8131863

15.00-18.00. 22ª edizione del Presepe sotto le stelle a cura dell’Associazione Culturale Voci e Note. Oratorio SS. Annunziata di Borghetto San Nicolò, visitabile nel fine settimana fino al 9 gennaio (premiazione domenica 9 gennaio alle ore 15)

16.00-19.00. ‘Silenzio ombre luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra con presentazione del libro fotografico ‘Silenzio ombre luci’ di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Sala Rossa del Palazzo del Parco, fino al 9 gennaio (dal mercoledì alla domenica), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

16.30. Cerimonia di Premiazione della 14ª edizione del ‘Parmurelu d’Oru’ a Riccardo Piatti (riconoscimento assegnato annualmente ad un personaggio vivente nato o residente o riconducibile per la sua attività a Bordighera, che ne abbia onorato il nome e ne abbia dato lustro in un campo specifico) + presentazione libro ‘Il mio tennis’ scritto da Riccardo Piatti e Federico Ferrero. Teatro del Palazzo del Parco, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

TAGGIA



8.00-18.00. Fiera di Santa Lucia: ritorna il tradizionale appuntamento lungo le vie e piazze di Taggia. Presso l'area dell'ex mercato coperto gonfiabili gratuiti per il divertimento di tutti i bambini (h 10.30/12.30-14/18). Vie centro di Taggia

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da S. Bernardo di Mendatica a Valcona accompagnati dalla guida Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-19.00. Tradizionale Mercatino di Natale: shopping natalizio con numerosi stand, bancarelle di hobbisti + degustazione di gustosi spuntini e prodotti da forno dolci e salati proposti + servizio caffetteria + intrattenimento musicale di Paolo Bianco + postazione di Babbo Natale + giochi e laboratori per i più piccoli. Piazza Magnolie (locandina)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO

10.00. ‘UpArte Natale 6’: vernissage mostra d'arte e artigianato di pittura, scultura, artigianato, laboratori, incontri musicali culturali. UpArte Badalucco Art Gallery, Piazza Duomo, fino al 24 dicembre, info e prenotazioni a 348 7478477

MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



FRANCIA



BEAULIEU-SUR-MER

18.30. Concerto lirico ‘Canti di Natale dal mondo’. La Rotonde

CANNES



10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)

10.00, 15.00 & 18.00. Festival internazionale Cannes di danza contemporanea. Palais des Festivals, Théâtre Croisette e Théâtre Debussy (il programma a questo link)

MENTON



9.00-19.30. Natale a Mentone dal 4 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (il programma nel dettaglio a questo link)

MONACO



10.00-19.30. Ultimo giorno della 24ª Svendita dei Commercianti di Monaco all’Espace Fontvieille (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

11.00-22.30. ‘Noël au Canada’: Villaggio di Natale con animazioni (da domenica a giovedì 11/22.30. venerdì, sabato 11/23, 24 dicembre 11/20.30, 31 dicembre 11/22). Port Hercule fino al 2 gennaio, info +377 93 150603 (i dettagli a questo link)

11.00. ‘Pinocchio’ di Carlo Collodi con Alexandre Tourneur e Charlotte Fabre o Mathilde Puget o Amélie Gonin. Théâtre des Muses (più info)

15.00. Per ‘Monaco Dance Forum’, ‘L'Heure Exquise’: rappresentazioni coreografiche di Maurice Béjart della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Opera di Monte-Carlo, Salle Garnier (più info)

15.00. ‘Il Corsaro’ (versione da concerto) di Giuseppe Verdi con Giorgio Berrugi, Irina Lungu, Artur Ruciński, Roberta Mantegna, In-Sung Sim, Maurizio Pace, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo e l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Massimo Zanetti, a cura dell'Opera di Monte-Carlo. Auditorium Rainier III, Salle Yakov Kreizberg (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

16.30. ‘Chaplin, 1939’ di Cliff Paillé con Romain Arnaud-Kneisky, Swan Starosta e Alexandre Cattez. Théâtre des Muses (più info)



NICE

11.00. Natale a Nizza dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (la programmazione completa a questo link)





