Rally: nel weekend la scuderia sanremese XRT sarà impegnata su due fronti

Sembra non avere battute d’arresto la positiva stagione della scuderia sanremese XRT, anche nel prossimo fine settimana ci saranno cavalli da domare, e in due circostanze molto diverse, fra lo sterrato italiano e la neve francese.



Luca Starace e Kevin Hegyes saranno infatti la coppia che scoppia all’interno del 22° Rally Prealpi Mastershow che come al solito chiuderà la stagione agonistica italiana con decine e decine di controsterzi sul fondo fangoso di Sernaglia della Battaglia, nel trevigiano. Questo duo inedito avrà a disposizione una Peugeot 208 R2B #114 curata da Bianchi per affrontare le quattro prove speciali della corsa organizzata dal famoso Motoring Club di Vittorio Veneto.

Parallelamente, al di là delle Alpi, alzerà la bandiera della XRT Scuderia anche Federico Capilli, chiamato nella difficile sfida del 6° Rallye Hivernal du Devoluy VHC che spesso si è corso su strade completamente innevate. Anche per il forte navigatore ligure un piccolo leone, si tratta della Peugeot 205 #206 condivisa con Comando. Dieci le prove speciali in programma, alcune di queste ricalcheranno i percorsi del blasonato Rally di Montecarlo, dalle quali spiccano sicuramente La Bachassette di oltre ventiquattro chilometri e Les Gillardes di quasi quattordici per un totale di centotrenta chilometri cronometrati.



Appuntamento dunque per la mattinata di sabato quando dalla località sciistica di La Joue du Loup partità Federico Capilli mentre a Sernaglia della Battaglia il via ufficiale della manifestazione è previsto per la mattina di domenica.