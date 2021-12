Coronavirus: in provincia 171 nuovi positivi e un totale di 1.369 contagiati, +66 rispetto a ieri

I dati forniti da Regione Liguria mostrano 171 nuovi contagiati in provincia di Imperia per un totale di 1.369 positivi al momento in Asl1, +66 rispetto a ieri.

A Savona i nuovi positivi sono 143, a Genova 310 e a La Spezia 64. In totale in regione i nuovi casi sono 690.

In regione si contano oggi cinque nuove vittime.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.857.320 (+6.446)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.291.507 (+11.618)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 126.523 (+690)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.161 (+142)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.369 (+66)

Savona 1.228 (+28)

Genova 3.391 (+65)

La Spezia 870 (-11)

Residenti fuori regione o estero 93

Altro o in fase di verifica 201

Totale 7.161

Ospedalizzati: 222 (+4); 27 in terapia intensiva*

Asl1 45 (-1); 5 in terapia intensiva

Asl2 49 (+2); 7 in terapia intensiva

San Martino 45 (+3); 6 in terapia intensiva

Galliera 43; 4 in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 22 (-1)

Asl4 Lavagna 5; 2 in terapia intensiva

Asl5 Spezia 13 (+1); 3 in terapia intensiva

* 23 non vaccinati, 4 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 6.007 (+497)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 114.879 (+543)

Deceduti: 4.483 (+5); un uomo di 73 anni a La Spezia, un uomo di 82, uno di 77 e uno di 63 anni al Galliera e un uomo di 80 anni al San Martino

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 993

Asl2 1.049

Asl3 1.634

Asl4 638

Asl5 484

Totale 4.798

Dati vaccinazioni 8/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.636.999

Somministrati: 2.560.885

Percentuale: 97%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni