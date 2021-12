Sanremo: prosegue l'accensione delle luminarie, ecco la splendida installazione di piazza Borea D'Olmo

Prosegue l’accensione delle luminarie di Sanremo che, dopo l’albero di domenica scorsa insieme a via Matteotti, vedrà il totale delle luci natalizie attive entro sabato prossimo. Ieri è stata la volta di piazza Borea D’Olmo.

A pochi passi dall’Ariston doveva essere allestito il ‘Mercatino di Natale’ con le classiche casette in stile alpino ma, anche quest’anno purtroppo, è stato annullato per alcuni problemi logistici. Ma, fortunatamente, la magia del Natale sarà comunque assicurata da una serie di composizioni luminose, che fungeranno da splendida attrazione per residenti e turisti, che si muoveranno in città per gli acquisti di fine anno.

Una serie in installazioni, come in altre zone della città, volute dall’Assessorato al Turismo che intende rinnovare il ‘parco’ luminarie, come già fatto negli anni scorsi e come ampliato quest’anno, tra via Matteotti con le luci che sembrano fuochi d’artificio e con l’illuminazione dei palazzi.