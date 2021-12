Imperia: omaggio alla musica italiana nel cinema e non solo con la “Camerata musicale ligure”

Torna la ricercata musica della “Camerata musicale ligure”, sabato alle 21, al Teatro del Mutuo Soccorso di Imperia. Una serata all'insegna dell'esperienza musicale italiana dal titolo ”Viaggio in Italia”, che vedrà ripercorrere le più celebri colonne musicali realizzate da artisti italiani, senza dimenticare i cantautori della nostra Liguria.

L'evento si aprirà con un omaggio a Gioacchino Rossini e l'Ouverture da “Il barbiere di Siviglia” per proseguire con un tributo al cinema italiano, ricordando Fellini e le musiche di Nino Rota con la 'Felliniana' suite cinematografica. Si passerà quindi alle atmosfere dello Spaghetti Western Story e le musiche da Oscar di Ennio Morricone, realizzate per i film di Sergio Leone. In chiusura un omaggio alla canzone d’autore di Liguria con “Gente di mare”: da Bruno Lauzi a Fabrizio De André.

La Camerata Musicale Ligure è composta da:

Giovanni Sardo, violino

Marco Moro, flauti

Simone Mazzone, chitarra



Per partecipare al'evento è necessaria la prenotazione a concerti@pantamusica.it o via whatsapp 3929516481 e, per le normative anti covid, essere in possesso di green pass.