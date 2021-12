Il 'primo Chef' di Bordighera Edoardo Traverso questa sera ospite di 'Striscia la Notizia' su Canale 5

E’ stato ospite, questa sera a ‘Striscia la Notizia’, lo chef di Bordighera Edoardo Traverso di 25 anni che, da un anno e mezzo è primo chef di ‘Identità Golose’, importante Ristorante di Milano in Via Romagnosi 3 nello storico Palazzo Feltrinelli.

Edoardo a Striscia ha presentato un piatto importante (Gnocco con Tartare di Branzino e altra ricetta Giupin) ed ha pubblicizzato in maniera semplice ed elegante la città di Bordighera.

La sua veloce ma importante carriera inizia con la scuola Alberghiera ad Arma di Taggia e negli ultimi tre anni di scuola ha frequentato degli stage formativi presso diversi Ristoranti italiani come l'Hotel de Paris a Sanremo, l'Hotel Capo d'Orso a Palau in Sardegna, la Speranzina Restaurant a Sirmione e presso Mare Pineta Resort di Milano Marittima.

Terminata la scuola si trasferisce per sette mesi a Londra in un ristorante principalmente con cucina italiana e francese. Finita l'esperienza inglese si sposta in Piemonte a La Morra sotto la guida di Andrea Ribaldone che dopo poco più di un anno gli propone il progetto nell'attuale Ristorante milanese ‘Identità Golose’ dove si trasferisce nel periodo fine agosto/primi settembre 2018 e dove inizia la sua carriera come Capo Partita, poi Secondo Chef e poi promosso, da un anno e mezzo, Primo Chef.

Il progetto di ‘Identità Golose’, di proprietà dei soci Paolo Marchi, che ha gestito la rubrica di Striscia la Notizia, e Claudio Ceroni nasce durante l'Expo di Milano con uno stand culinario dove venivano invitati famosi Chef a proporre un loro menù personale. Terminato l'Expo hanno trasferito il progetto presso il loro attuale Ristorante dove vengono invitati Chef stellati che propongono una cucina di pensiero e filosofia come Corrado Assenza o Pino Cuttaia per la Sicilia, Massimo Bottura per l'Emilia Romagna o il famoso Gennaro Esposito per la Campania e tanti altri che propongono il loro menù al prezzo fisso di 75 euro tutto compreso.

“Un grazie di cuore al nostro Edoardo – dice Fulvio Debenedetti - per tutto ciò che, nonostante la giovane età, ha già fatto, per il percorso che sta facendo e per quello che farà con gli auguri di tutta la città per una splendida carriera... bravo Edo”.

