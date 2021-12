Imperia: la targa, i fiori, lo striscione dei tifosi: il commosso ricordo nel pre-partita per il patron Eugenio Minasso (foto e video)

Imperia con il lutto al braccio per la partita interna contro il Casale. La dipartita del patron Eugenio Minasso è stato un duro colpo per tutto l’ambiente neroazzurro.

Prima della partita, poi sospesa per impraticabilità di campo, capitan Giglio ha posto un mazzo di fiori in tribuna sul seggiolino, da dove Minasso era solito assistere alle partita e dove la società ha posizionato una targhetta commemorativa. Poi si è stretto in un abbraccio con Marcella, moglie di Minasso.

Con le squadre in campo, è stato osservato un minuto di silenzio mentre i tifosi hanno srotolato uno striscione:” Tu sai perché, grazie di tutto…EUGENIO”.

Al fischio d’inizio, la figlia Roberta commossa si è avvicinata ai supporter per ringraziarli. Il fratello Pietro invece siede in panchina con la casacca neroazzurra numero 17.

Tanti i momenti toccanti, prima di una partita così delicata per gli imperiesi che cercano la vittoria della svolta per risollevarsi dai fondi della classifica.

Minasso era entrato nella dirigenza di Piazza d’Armi quando la squadra militava nel campionato di Eccellenza. Il suo apporto umano ed economico aveva permesso il salto di categoria e una buona stagione, a metà classifica, nella scorsa Serie D.

Judoka da giovane, nerazzurro da sempre: era tifoso dell’Imperia e dell’Inter. Da domani mattina verrà allestita la camera ardente nell’Oratorio di Santa Caterina a Porto Maurizio, dalle ore 10. I funerali avverranno in Duomo, venerdì 10 dicembre alle ore 15:00.