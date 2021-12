Coppa Liguria: il Vadino affonda la Virtus Sanremo 4-1 e passa ai quarti di finale

VADINO - VIRTUS SANREMO 4-1

Marcatori: 15' Conforti, 48' Milazzo, 71' Miserendino (V); 83' Verrando (S); 87' Ancona (V)

VADINO - Scola (75' Pastorino); Basso, Valentino, Bonsignorio, Prudente, Vigorito, Santanelli, Pollio, Milazzo, Conforti cap., Gattuso. A disposizione: Seghizzi, Buscemi, Cotta, Balbo, Miserendino, Ancona, Berra, Tomao. All.: Giunta

VIRTUS SANREMO - Macheda, Piermarini, Logambino, Capuzzi, Mboup, Birliga, Verrando, Bentivoglio, Bastita, Baidi, Capozucca. A disposizione: Covatta, Ndiaye, Libonati, Aboulfadal, Rabbah, Rambaldi, Abayomy, Iacovetta. All.: Moroni

Espulsi:41' Birliga (S)

Un grande Vadino affonda la Virtus Sanremo per 4-1, nella gara di ritorno degli ottavi di Coppa Liguria, ed accede al turno successivo.

Praticamente non c'è mai stata partita al 'Riva' con il capitan Conforti che, dopo un quarto d'ora di gioco, è abile a sfruttare l'assist di Pollio mettendo in discesa la partita. Prima del duplice fischio, la Virtus Sanremo rimane in dieci uomini per l'espulsione di Birliga.

Forti poi dell' 1-2 dell'andata, i ragazzi di Giunta giocano sul velluto arrotondando il risultato nella ripresa grazie ai subentrati.

Milazzo apre il secondo tempo con la quinta firma in stagione e Miserendino firma il tris al 70', tornando al gol dopo 55 giorni. Verrando, che già aveva segnato all'andata, accorcia le distanze su punizione, prima che Ancona (già autore dell'assist del 2-0) cali il poker.

Il Vadino passa così ai quarti di finale (andata il 16 febbraio 2022 e ritorno il 2 marzo) ed affronterà una tra Borgio Verezzi e Pallare, che per maltempo si sono visti rinviare il ritorno dopo il 2-3 in trasferta dei biancoazzurri.

Vadino e Virtus Sanremo vanno a braccetto nel girone A di Seconda Categoria e sono capoliste con 15 punti ed un percorso netto. Il big match è in programma il prossimo 9 gennaio.