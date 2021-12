Ventimiglia: ritardi nell'installazione delle luminarie, Bertolucci "Troppe assenze per Covid nella ditta che ha vinto l'appalto"

Anche a Ventimiglia, come in altri Comuni limitrofi, l'allestimento delle luminarie natalizie sta subendo un notevole ritardo per problemi Covid-19 del personale della ditta che si è aggiudicata i lavori.

Sul caso fa il punto della situazione l'Assessore Bertolucci: “Con profondo rammarico – ha detto - per problemi relativi alla ditta vincitrice dell'appalto, la messa in posa delle luminarie cittadine sta subendo un grave ritardo. È un vero peccato dal momento che la parte iniziale del lavoro vede un prodotto qualitativamente bello, che da lustro alla città in queste feste. Per problemi non imputabili all'amministrazione ma, mi ripeto, alla ditta vincitrice (operai col covid e mancanza di risorse umane) per ora rimangono non allestite: parte finale di Via Roma, via Dante, via Turati e via Giovanni XXIII, Via Sottoconvento, via Garibaldi, Corso Limone Piemonte, Via Tenda, via Cristoforo Colombo, via Trossarelli, Via Vittorio Veneto, Via Milite Ignoto, Via San secondo, con 170 luminarie posate su 340 programmate”.

“Abbiamo avuto rassicurazioni che il lavoro verrà completato prima del 17 dicembre, attendiamo fiduciosi, rammaricandoci che altri comuni limitrofi sono nella stessa nostra condizione”.